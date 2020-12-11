Visa и monobank начали продавать платежные карты на кассах супермаркетов Novus

Глобальная компания платежных технологий Visa, monobank | Universal bank и сеть супермаркетов Novus впервые в Украине запустили услугу по продаже платежных карт на кассах торговых заведений.

Чтобы стать клиентом банка, покупателю достаточно приобрести карту в супермаркете и пройти дистанционную верификацию, сообщает пресс-служба Visa.

"Мы наблюдаем рост популярности платежей с помощью карт Visa во время пандемии. Предпочтение цифровым расчетам отдает все большее количество пользователей. Теперь получить карту можно в удобном режиме: без выходных, без посещения банка, одновременно с осуществлением повседневных покупок. Таким образом, мы предоставляем украинцам удобный для них сервис и помогаем адаптироваться к новой реальности", — отметила Светлана Чирва, региональный менеджер компании Visa в Украине, Молдове и Республике Беларусь.

"У нас есть около 700 тысяч клиентов, которые полностью прошли регистрацию, но так и не забрали карту. Все эти клиенты, так или иначе, проходят мимо касс в супермаркетах, на АЗС, в аптеках. Первый опыт с Novus показал, что мы можем продавать таким образом карты в большом объеме, а удаленная регистрация работает эффективно", — отметил в свою очередь маркетинг-директор monobank | Universal bank Анатолий Рогальский.

Указано, что на упаковке с картой покупатель найдет QR-код, который нужно отсканировать, чтобы перейти к загрузке мобильного приложения. После регистрации в приложении и загрузки документов начнется видео-верификация в банке. Продолжительность такой процедуры — от 6 до 15 минут.

Читайте также: В 2020 году каждая девятая платежная операция в Украине осуществлялась с помощью гаджетов

Как отмечается, платежная карта будет стоить 50 грн. Эта сумма будет зачислена на счет клиента сразу после завершения регистрации и верификации, и держатель сможет потратить ее на свое усмотрение. Таким образом, сама карта обойдется пользователю бесплатно.

Известно, что в ноябре 2020 года Национальный банк Украины упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов — владельцев цифрового паспорта в мобильном приложении "Дія". Благодаря этому клиентом банка теперь возможно стать, не посещая отделение.

Кроме того, появление такой услуги объясняется тем, что в период пандемии особенно важно не мотивировать клиентов ходить в отделение. Приобретение карты в супермаркете во время повседневных покупок может стать альтернативой визита в банк для открытия счета. Сеть торговых заведений планируется расширять в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе платежные системы обогатились на незаконных комиссиях при безналичных расчетах более чем на $1,2 млрд только за последние два года.