В ЕС хотят расследовать незаконные комиссии при безналичных расчетах платежными карточками

В Европейском Союзе платежные системы обогатились на незаконных комиссиях при безналичных расчетах более чем на $1,2 млрд только за последние два года.

Об этом следует из исследования EuroCommerce в сотрудничестве с компаниями CMSPI и Zephyre.

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Указано, что EuroCommerce обратилась в Еврокомиссию с требованием провести расследование по данному факту и способствовать снижению финансового бремени для бизнеса со стороны платежных сервисов.

В исследовании сообщается, что с 2018 года в ЕС ослабили контроль над соблюдением Регламента. В результате чего платежные сервисы незаконно обогатились более чем на $1,2 млрд только за последние два года.

Более того, в организации заявили, что с января 2021 года платежные системы планируют еще больше увеличить свои комиссии, что приведет к дополнительным ежегодным затратам бизнеса еще на $120 млн.

Аналитики EuroCommerce озвучили вывод, что в результате несанкционированных манипуляций с платой за перевод, объем текущих комиссий платежных сервисов уже превышает даже те суммы, которые действовали до принятия Евросоюзом Регламента, и который собственно и был призван найти баланс между платежным сервисом и клиентом.

"По сути весь позитивный эффект от принятия Регламента нивелирован. Напомним, что многие торговые точки работают с минимальной маржей, и у них нет другого выхода, кроме как переложить данную комиссию на плечи потребителя, увеличив конечную цену товара. И особенно удручает, что повышение комиссии платежных систем происходит во время пандемии. А ведь коронавирус наиболее ударил как раз по тем отраслям, которые используют карточные платежи, в том числе отели, транспортные перевозки, розничный сектор", — отметил генеральный директор EuroCommerce Кристиан Вершуерен.

"Мы просим Европейскую Комиссию срочно рассмотреть меры по восстановлению баланса, изначально достигнутого данным Регламентом", — обратился он.

Известно, что в странах Евросоюза размер ставок межбанковской комиссии ограничен на законодательном уровне, и составляет не более 0,2% по дебетовым картам и 0,3% по кредитным картам от каждой транзакции, совершенной с их помощью.

Соответствующие ограничения установлены Регламентом 2015/751 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2015 года о межбанковских комиссионных сборах за платежные операции и являются обязательными для всех стран-участниц ЕС.

В свою очередь в Украине стоимость этих услуг в несколько раз превышает установленный размер ставок за такое вознаграждение в странах ЕС. Для некоторых видов хозяйственной деятельности такой размер комиссии практически нивелирует прибыль от деятельности, что в свою очередь приводит к развитию теневой экономики. Вопрос регулирования размера межбанковской комиссии возникает в Украине уже не первый раз. В 2017 году законопроектом №6573 предлагалось ограничить interchange-ставку и торговый сбор (merchant fees), но документ был отозван в августе 2019 года.

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Поэтому были поданы и на сайте Верховной Рады зарегистрированы законопроекты №4178 и №4179 от 1 октября 2020 года, направленные на уменьшение комиссионного вознаграждения за услуги эквайринга и введение ответственности за нарушение предельных размеров таких комиссий.

Как оказалось, такая проблема существует не только в Украине. За прошедшие 5 лет международные платежные системы незаконно повышали тарифы за услуги переводов между картами. Это утверждается в вышеупомянутом исследовании EuroCommerce.

Напомним, в Украине комиссия банков и платежных систем за проведение карточных платежей колеблется от 1,8 до 3%. Кроме того, взимается ежемесячная "абонентская плата" за обслуживание (как правило, 300-400 грн за каждый используемый POS-терминал).

Ранее в НБУ сообщили, что в январе-сентябре 2020 года в Украине каждая девятая операция в РОS-терминалах осуществлялась с помощью смартфонов и других гаджетов.