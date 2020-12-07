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Можно ли взять кредит онлайн с плохой кредитной историей

В большинстве случаев наличие задолженностей или просроченных платежей препятствуют получению необходимых кредитных денег, и настоящим спасением в таких ситуациях становится микрокредитная организация, работающая в онлайн-режиме

Можно ли взять кредит онлайн с плохой кредитной историей Можно ли взять кредит онлайн с плохой кредитной историей

Кредит — это удобное решение финансовых проблем. А вот онлайн-кредит — ещё и быстрое их решение! В экстренной ситуации или в случае покупки дорогих товаров может случиться так, что нужной суммы в кошельке не окажется, и кредит становится отличным выходом из ситуации!

Часто преградой для получения кредита может стать плохая кредитная история, но только в случае обращения в банк. Если же вы решите обратиться в микрокредитную организацию или онлайн-сервис по выдаче займов — запятнанная кредитная история перестаёт быть помехой!

Кратко и по делу в Telegram

Что такое кредитная история?

Кредитную историю имеет каждый заёмщик, оформлявший займ или кредит онлайн хотя бы раз в жизни. Эта история подразумевает фиксацию всех операций, касающихся займа: взятые суммы, регулярность погашения, возможные задолженности и прочие проблемы с банком. Таким образом, каждый последующий банк или организация может легко проверить дисциплинированность клиента и его отношения с предыдущими компаниями.

В большинстве случаев наличие задолженностей или просроченных платежей препятствуют получению необходимых кредитных денег, и настоящим спасением в таких ситуациях становится микрокредитная организация, работающая в онлайн-режиме, предлагающая займы немного меньшего размера, чем в банке, но с гораздо более интересными условиями сотрудничества. Отличным примером такой компании можно назвать Мани24.

Как получить кредит?

Кредитная история — достаточно важный фактор при оформлении кредита. МФО, естественно, имеют доступ к полной информации о кредитной истории клиента, но в отличие от банковских учреждений, обнаруживая некоторые задолженности или простроченные выплаты, не выносит окончательный негативный вердикт и дают заёмщику ещё один шанс. То есть эти данные учитываются, но не приводят к стопроцентному отказу в выдаче займа.

Условия оформления кредита предельно просты: доступ к Интерну, наличие паспорта и идентификационного кода, возраст больше 18 лет, наличие рабочей банковской карты любого банка и всего 10–20 минут времени! Никаких недель ожидания, десятков ненужных документов и обхода инстанций. Всё быстро, просто и вполне реально!

Даже самая небольшая сумма, взятая в кредит в онлайн-сервисе https://www.money24.ua может улучшить такую историю — достаточно лишь вовремя оплачивать проценты.

Чтобы оформить займ, достаточно зайти на сайт кредитной организации, заполнить анкету и ожидать поступления финансов на карту.

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