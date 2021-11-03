Политика 20 минут назад

"Опора" требует не признавать Терехова победителем выборов мэра Харькова

Организация просит учесть факты наличия разногласий в протоколах подсчета голосов избирателей на ряде избирательных участков Новобаварского и Основянского теризбиркомов

Игорь Терехов. Фото: Facebook Игорь Терехов. Фото: Facebook
Игорь Терехов. Фото: Facebook

2 ноября наблюдатели общественной организации "Опора" в Харькове обратились в городскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) с жалобами на Новобаварскую и Основянскую территориальные избирательные комиссии из-за разногласий в протоколах на выборах городского головы.

Как сообщает координатор наблюдения гражданской сети "Опора" за выборами в Харьковской области Николай Зинченко, в жалобах организация просит учесть факты наличия разногласий в протоколах подсчета голосов избирателей на избирательных участках 631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200  и 631675 Новобаварского и Основянского теризбиркомов.

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Кроме этого, активисты требуют признать действия Новобаварского и Основянского теризбиркомов относительно утверждения протоколов об итогах голосования по выборам городского головы не соответствующими требованиям законодательства и нарушающими избирательные права граждан.

"Опора" также просит городскую ТИК обязать Новобаварскую и Основянскую комиссии провести повторный подсчет голосов на избирательных участках 631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200 и 631675 и составить протоколы с отметкой "Уточненный" об итогах голосования по выборам городского головы с учетом достоверных сведений.

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Также в жалобе содержится просьба признать решение о признании Игоря Терехова избранным городским головой не соответствующим требованиям законодательства и отменить такое решение.

Организация готовит соответствующие иски в суд.

Напомним, 1 ноября Харьковская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов городского головы. Действующий секретарь горсовета Игорь Терехов набрал 50,66%.За него проголосовали 146 240 жителей Харькова.

Во время выборов "Опора" выявила сфальсифицированные протоколы подсчета голосов на девяти участках в Новобаварском районе Харькова из 19, на которых присутствовали ее наблюдатели.

Стоит отметить, что избиратели массово проигнорировали день голосования на выборах мэра Харькова, поэтому явка составила всего 28,6%.

Выборы в Харькове были назначены после того, как избранный в 2020 году большинством голосов Геннадий Кернес скончался от последствий коронавируса.

 

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