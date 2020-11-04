Происшествия 1 час назад

Оправданный в суде Италии нацгвардеец Маркив возвращается в Украину

Встреча Виталия Маркива состоится 4 ноября в Киеве на аэродроме Нацгвардии по улице Медовая, 5а

Виталий Маркив (по центру) после оправдания в миланском суде. Фото: МВД Виталий Маркив (по центру) после оправдания в миланском суде. Фото: МВД
Виталий Маркив (по центру) после оправдания в миланском суде. Фото: МВД

Боец Национальной гвардии Виталий Маркив, которого оправдал апелляционный суд Милана (Италии), 4 ноября возвращается в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Указано, что в среду в 14:00 в Украине состоится встреча гвардейца Маркива на аэродроме Нацгвардии по улице Медовая, 5а, в Киеве.

Известно, что 3 ноября после оправдания Апелляционным судом Милана нацгвардейца Виталия Маркива выпустили из тюрьмы.

Причем на этом заседании суда присутствовали министр внутренних дел Арсен Аваков и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывал наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле 2019 года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения за якобы причастность к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и переводчика, россиянина Андрея Миронова, в мае 2014 года в районе Славянска Донецкой области.

Как отмечается, Маркив находился под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

Сообщалось, что в Киеве возле Министерства иностранных дел Украины прошла акция поддержки нацгвардейца Виталия Маркива, которого итальянский суд приговорил к 24 годам заключения.

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