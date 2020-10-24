Орлюк может получить контроль над Укрпатентом при поддержке вице-спикера Стефанчука — СМИ

И. о. директора Института права КНУ им. Т. Шевченко Елена Орлюк может получить контроль над ГП "Укрпатент".

Об этом сообщает интернет-издание "Апостроф".

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Как считают журналисты, это может произойти "благодаря протекции замглавы Верховной Рады Руслана Стефанчука".

"Лоббируемый замглавы Верховной Рады Русланом Стефанчуком ЗУ "О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно создания национального органа интеллектуальной собственности" был прописан и принят специально под давнего партнера Стефанчука Елену Орлюк, с целью взять под полный контроль работу ГП "Укрпатент"… Здание ГП "Укрпатент" в центре Киева готовят к продаже, а само предприятие к реорганизации с последующим банкротством", — говорится в материале.

"Апостроф" также сообщает, что в отношении Елены Орлюк заведено уголовное дело, возбужденное следственным отделом Шевченковского управления Главного управления Национальной полиции в Киеве № 12020100100005814 от 10.08.2020 по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 КК Украины (декларирование недостоверной информации), касательно не отображения в ежегодных декларациях информации о работе по совместительству на должности.

По данным издания, партнер Елены Орлюк, вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в прошлом работал заместителем руководителя в "Национальном офисе интеллектуальной собствености", откуда по информации журналистов, "было выведено несколько десятков миллионов гривен, после чего предприятие обанкротилось".



Напомним, создание Института права в КНУ имени Шевченко сопровождалось скандалом. Декан юридического факультета Киевского университета тогда заявил, что против него ведется дискредитационная кампания, чтобы снять его с должности и провести реорганизацию факультета.