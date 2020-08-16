Ошибка ценой в миллиард: Citigroup случайно перечислил кредиторам Revlon $900 млн

12 августа сотрудники отдела кредитных операций банка Citigroup ошибочно перечислили $900 млн компаниям, предоставившим кредит американскому косметическому гиганту Revlon, передает Bloomberg.

По информации агентства, Citigroup назвал это "канцелярской ошибкой" и потребовал вернуть деньги.

Вечером 14 августа представитель Revlon сообщил в заявлении по электронной почте, что компания не выплатила ссуду или какую-либо ее часть. При этом представитель инвестбанка отказался от комментариев.

Bloomberg называет произошедшее "одной из самых больших ошибок за всю историю Уолл-стрит".

"Это канцелярская ошибка ценой $1 млрд", — заявил экс-советник по реструктуризации и банкротству Майкл Стэнтон.

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Агентство отмечает, что конфликт между Revlon и группой кредиторов, среди которых — фонды Brigade Capital Management, Symphony Asset Management и HPS Investment Partners, длится уже много лет.

На этой неделе кредиторы подали в суд на косметическую компанию и потребовали немедленного погашения срочного кредита, выданного ими в 2016 году, в 2023 году.

Истцы вместе с UMB Bank утверждают, что Revlon ненадлежащим образом оформила новый кредит, сделав обеспечением по нему права интеллектуальной собственности, которые уже использовались как обеспечение по выданному фондами кредиту.

С учетом этого компании требовали немедленного погашения долга. Неожиданно для истцов вскоре после подачи иска долг был полностью погашен из-за ошибки Citigroup. Это притом, что сам инвестбанк тоже был ответчиком по этому иску, поскольку он выступал административным агентом по займу.

Теперь Brigade, Symphony и HPS отказываются возвращать деньги, утверждают источники Bloomberg.

"Это то, что просили инвесторы — они хотели, чтобы их кредит был погашен. Учитывая, что их иск также направлен против банка, не понятно, почему они вернули деньги", — отметил старший аналитик Bloomberg Фил Брендель.

Агентство отмечает, что "в нормальных обстоятельствах" у кредиторов было мало надежд на полное возмещение займа, поэтому поступление денег от Citigroup стало "особенно приятным сюрпризом".

По словам одного из источников, Citigroup начал внутреннее расследование. В свою очередь, Revlon заявила, что будет оспаривать "беспричинный" иск. В компании подчеркнули, что банк UMB, с которым сейчас работают кредиторы, вообще не может предъявлять иск, потому что он не является агентом по ссуде.

Об ошибочной оплате впервые сообщила компания LevFin Insights.

Напомним, после пилотного тестирования собственной цифровой валюты международный финансовый конгломерат CitiGroup вынужден был отказаться от планов по ее выпуску.