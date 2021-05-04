Основатель Microsoft Билл Гейтс развелся со своей женой

Глава американской корпорации Microsoft Билл Гейтс развелся со своей супругой, с которой они прожили 27 лет в браке. Об этом американский миллиардер сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщают западные СМИ, супруги не назвали причин развода, но близкие знакомые говорят, что на грани расставания они были в течение последних нескольких лет.

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По данным Bloomberg Billion Index, Билл Гейтс в настоящее время занимает четвертую строчку среди богатейших людей мира с состоянием в $146 млрд.

В The New York Times задаются вопросом, что будет с этими деньгами дальше? И объясняют, почему это важно.

В своем заявлении Мелинда Гейтс не просит никакой поддержки со стороны супруга и просит суд признать их брак "безвозвратно расторгнутым".

При этом, все имущественные вопросы жена миллиардера просит суд решить согласно соглашению о раздельном проживании.

Сам контракт о раздельном проживании не включен в заявление о разводе, однако из документов следует, что пара уже какое-то время проживала раздельно и урегулировала ранее подписанным юридическим соглашением все имущественные вопросы.

О том, что Билл и Мелинда Гейтс решили развестись спустя 27 лет в браке, основатель Microsoft сообщил ранее в Twitter. По его словам, на этот шаг они пошли "после долгих размышлений и большой работы над отношениями".

Напомним, в начале апреля американский журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов мира. Основатель Microsoft Билл Гейтс замкнул первую пятерку в этом списке с состоянием $129,3 млрд).

Ранее предприниматель назвал примерные сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции.