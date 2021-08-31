От льготной растаможки евроблях в госбюджет поступило больше миллиарда гривен

Государственный бюджет Украины с 15 июня по 27 августа получил больше одного миллиарда гривен от упрощенного таможенного оформления и налогообложения авто на еврономерах.

Об этом сообщает Государственная служба таможни.

В частности, за этот период упрощенную процедуру растаможки прошли 28 тысяч авто на еврономерах. По словам Гостаможслужбы Руслана Черкасского, государство получит дополнительные поступления в бюджет, которые "крайне важны для поддержания медицинской системы".

"В то же время граждане, пользующиеся автомобилями с иностранной регистрацией, могут стать их полноценными собственниками в полном соответствии с действующим законодательством", — сказал он.

На упрощенное таможенное оформление и налогообложение отведено 180 календарных дней — срок истекает 10 ноября 2021 года. Для участников боевых действий, которые находятся непосредственно на территории ООС более 90 дней со дня вступления в силу законов, срок составляет 270 календарных дней — до 8 февраля 2022-го. Отсчет начался со дня вступления в силу законов — 15 мая, а не со дня введения в действие — 15 июня.

Чиновники напомнили, что "упрощенка" касается: легковых автомобилей и машин для перевозки грузов общим весом до 3,5 тонн; авто, которые были ввезены в Украину в режиме временного ввоза/транзита и по состоянию на 31 декабря 2020 находились в Украине; авто, с года выпуска которых прошло 5 и более лет.

Их владельцы должны будут заплатить: акцизный налог (сумма коэффициентов по формуле: возраст авто + тип двигателя + объем двигателя) и ПДВ в размере 20% от суммы акцизного налога.

Напомним, Верховная Рада 15 апреля установила на 180 дней льготный режим растаможки автомобилей, ввезенных в Украину до конца 2020 года, без привязки к их стоимости; а также освободила от ответственности на этот период владельцев авто, нарушивших сроки их нахождения в Украине без уплаты пошлин, в случае уплаты 8500 грн.