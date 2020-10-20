Экономика 7 минут назад

Падение ВВП Украины в 2020 году не превысит 4,8% — Офис президента

И это значительно лучший показатель по сравнению с тем, который еще в начале года в период неопределенности наблюдали в Украине, считают на Банковой

Юлия Ковалив. Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv Юлия Ковалив. Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv
Юлия Ковалив. Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv

Уровень падения украинского валового внутреннего продукта (ВВП) в 2020 году не превысит 4,8%.

С такой оценкой выступила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире телеканала ICTV.

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"Мы оцениваем, что падение ВВП будет не более 4,8%. И это значительно лучший показатель по сравнению с тем, который еще в начале года в период неопределенности наблюдали мы в Украине", — сказала она.

"На самом деле, если посмотреть глобально на экономику, то еврозона за первое полугодие упала в среднем на 11,2%. То есть в целом в этом году мировая экономика падает", — добавила замглавы ОП.

Оценку же Международного валютного фонда Ковалив назвала "пессимистичной". Как известно, МВФ прогнозирует сокращение украинского ВВП на 7,2%.

По словам чиновницы, последние 3 месяца свидетельствуют, что экономика Украины медленно восстанавливается.

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Ранее сообщалось, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за 8 месяцев 2020 года замедлилось до 5,8%. Более того, некоторые отрасли даже показали рост.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует падение экономики Украины в 2020 году на 5,5%. Это — на 2% ниже прогноза, который банк давал в апреле.

До этого Госстат подтвердил, что во время действия самых жестких карантинных мероприятий Украина потеряла более 10% ВВП.

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