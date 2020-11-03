  • Главная
  • Политика и экономика
1 час назад

PayPal готова внедрить поддержку новых криптовалют

Аудитория платежной компании очень позитивно относится к внедрению поддержки криптовалют и других цифровых активов

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Компания PayPal планирует добавить поддержку новых цифровых валют. Об этом во время презентации финансового отчета компании о результатах III квартала 2020 года заявил генеральный директор PayPal Даниэль Шульман, сообщает BitsMedia.

Топ-менеджер отметил, что пока еще непонятно, какие формы цифровых валют будут наиболее популярны в будущем.

Кратко и по делу в Telegram

Однако PayPal готова добавить поддержку государственных криптовалют, работа над которыми ведется центральными банками многих стран.

"Мы видим множество возможностей, и это лишь начало. Мы очень тесно сотрудничаем с регуляторами для принятия новых форм цифровых валют. Появление государственных криптовалют — это вопрос времени. Наша платформа и ее популярность могут помочь использованию цифровых валют. Это касается как взаимодействия электронных кошельков, обмена валют между собой, так и развития сети магазинов и торговых точек с поддержкой цифровых валют", — отметил Шульман.

Читайте также:
После PayPal на финансовый рынок взлетят Visa и Mastercard — эксперт

Кроме этого, гендиректор PayPal подчеркнул, что аудитория платежной компании очень позитивно относится к внедрению поддержки криптовалют и других цифровых активов.

На текущий момент доступ к покупке и продаже криптовалют имеют около 10% клиентов платформы.

По словам Шульмана, количество желающих воспользоваться этими услугами "в 2-3 раза превышает ожидания".

Ранее сообщалось, что крупнейшая электронная платежная система PayPal позволит пользователям покупать, хранить и продавать криптовалюту, а также расплачиваться ей с 26 млн продавцов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

ПриватБанк первым в Украине начал выпускать карты UnionPay
ПриватБанк первым в Украине начал выпускать карты UnionPay
В PayPal скоро можно будет покупать и хранить криптовалюту
В PayPal скоро можно будет покупать и хранить криптовалюту
Карточки "Простір" с возможностью расчетов за границей появятся до конца года — НБУ
Карточки "Простір" с возможностью расчетов за границей появятся до конца года — НБУ
Загрузка...
Новое видео
Як українці відреагували на заяву Шмигаля про кінець пенсій / Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали почти 8900 новых случаев заражения COVID-19

  3. На Полтавщине в ДТП погибли прокурор из Сум и его семья (ФОТО)

  4. Предварительные результаты: "Слуга народа" побеждает на выборах в районные и облсоветы

  5. У берегов Турции затонул катер с туристами, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...