PayPal готова внедрить поддержку новых криптовалют

Компания PayPal планирует добавить поддержку новых цифровых валют. Об этом во время презентации финансового отчета компании о результатах III квартала 2020 года заявил генеральный директор PayPal Даниэль Шульман, сообщает BitsMedia.

Топ-менеджер отметил, что пока еще непонятно, какие формы цифровых валют будут наиболее популярны в будущем.

Однако PayPal готова добавить поддержку государственных криптовалют, работа над которыми ведется центральными банками многих стран.

"Мы видим множество возможностей, и это лишь начало. Мы очень тесно сотрудничаем с регуляторами для принятия новых форм цифровых валют. Появление государственных криптовалют — это вопрос времени. Наша платформа и ее популярность могут помочь использованию цифровых валют. Это касается как взаимодействия электронных кошельков, обмена валют между собой, так и развития сети магазинов и торговых точек с поддержкой цифровых валют", — отметил Шульман.

Кроме этого, гендиректор PayPal подчеркнул, что аудитория платежной компании очень позитивно относится к внедрению поддержки криптовалют и других цифровых активов.

На текущий момент доступ к покупке и продаже криптовалют имеют около 10% клиентов платформы.

По словам Шульмана, количество желающих воспользоваться этими услугами "в 2-3 раза превышает ожидания".

Ранее сообщалось, что крупнейшая электронная платежная система PayPal позволит пользователям покупать, хранить и продавать криптовалюту, а также расплачиваться ей с 26 млн продавцов.