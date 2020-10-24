"Передвиборча маніпуляція": що говорять українці про опитування Зеленського 25 жовтня

Опитування Зеленського на виборах 25 жовтня — реальна спроба дати голос народу чи передвиборча технологія?

Думки українців розділилися. Однак переважна більшість опитаних все ж вважає 5 питань Зеленського передвиборчою маніпуляцією.

"До референдуму це не має жодного стосунку. Все залежить від того, як поставити питання", — переконаний Ігор.

"Це передвиборча маніпуляція і неправильний вихід із ситуації в країні під час війни, кризи та пандемії. Вже час відповідати на питання самому, а не ставити нам", — вважає Наталя.

Однак є й ті, хто бачить у цьому добрі наміри. Так, на думку Олени, "це — реальне бажання почути народ".

Чи розуміють українці, про яку вільну економічну зону на Донбасі їх питають?

Також ми запитали, наскільки українці розуміють суть питань, особливо про запровадження вільної економічної зони на Донбасі.

"Спочатку треба розказати людям, що це таке, а потім вже очікувати відповідей", — каже Наталя.

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"Вільна економічна зона — це дуже чудова річ. Адже ви не знаєте жодної країни, яка була б офшорною та на яку б нападали, чи, може, там була війна", — відповіла Олена.

"Не розумію, що це, і не вважаю за потрібне розділяти території. Якщо вже й запроваджувати вільну економічну зону, то в усій Україні", — переконаний Микита.

Про що українці хотіли б запитати у Зеленського?

- Чому в Україні немає зарплат у 2 тисячі доларів?

- Чому українці їдуть на заробітки за кордон?

- Чи хоча б одного корупціонера заґратували за минулий рік?

- Коли ухвалять закон про референдум?

- Чи ухвалили вже закон про відкликання депутатів?

Нагадаємо, раніше керівник громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська заявила, що орієнтовна сума витрат на проведення ініційованого президентом Володимиром Зеленським опитування 25 жовтня становитиме 103 млн грн, з яких близько 75 млн грн планується направити на роботу волонтерів, які працюватимуть біля входу на виборчі дільниці.