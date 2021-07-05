Philip Morris купила датского производителя никотиновой жвачки

Американский производитель сигарет и устройств для курения Philip Morris International объявил о приобретении датской компании Fertin Pharma A/S — разработчика и производителя инновационных фармацевтических и оздоровительных продуктов на основе оральных и интраоральных систем доставки активных ингредиентов.

Как говорится в сообщении Philip Morris Ukraine, цена сделки составила 5,1 млрд датских крон (около 820 млн долларов США).

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Как отметил гендиректор PMI Яцек Ольчак, покупка Fertin станет значительным шагом в достижении цели американской компании стать до 2025 года бизнесом, сосредоточенным на производстве бездымной продукции, и в целом ускорит прогресс в области борьбы с никотином.

"Портфель технологий Fertin, структура развивающегося бизнеса и опыт мирового класса обогатят наш инновационный потенциал и возможности, обеспечивая скорость и масштабы пероральной доставки для поддержки наших целей на 2025 год — получать более 50% чистой выручки от бездымной продукции и не менее 1 млрд долларов от продуктов, не содержащих никотин", — заявил он.

Fertin Pharma — частная компания с более чем 850 сотрудниками и предприятиями в Дании, Канаде и Индии. Она является ведущей узкоспециализированной подрядной фармацевтической организацией, специализирующейся на исследованиях, разработке и производстве жевательных резинок, пакетиков, легкорастворимых таблеток и других твердых пероральных систем для доставки активных ингредиентов, включая никотин. Она является ведущим производителем решений для никотинзаместительной терапии.

В 2020 году чистая выручка Fertin составила 1,1 млрд датских крон (около 160 млн долларов США). Стоимость сделки по продаже в 15 раз превысила показатель EBITDA (доналоговой прибыли) компании за 2020 год.

"С приобретением Fertin PMI получит ноу-хау для разработки, создания и продажи текущих и дополнительных бездымных платформ, включая возможность ускорить присутствие в быстрорастущей категории пероральных продуктов. С помощью широкого спектра бездымных продуктов, таких как никотиновые пакетики и пастилки, компания сможет обеспечить превосходный потребительский опыт", — отмечается в сообщении.

PMI сможет использовать платформы пероральной доставки Fertin и получить доступ к ряду перспективных технологий, которые дополнят его опыт в области ингаляций, а также производить научно подтвержденные растительные препараты и другие оздоровительные продукты для ухода, включая безрецептурные решения и добавки, улучшающие такие аспекты, как сон, энергия, спокойствие и концентрация внимания.

Кроме того, Philip Morris продолжит наращивать общую платформу научно-исследовательских и производственных знаний в области никотина и других никотиновых продуктов путем привлечения возможностей и квалифицированного персонала компании Fertin, включая 80 ученых.

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Производитель сигарет также отмечает, что сделка ускорит прогресс по ключевым преимуществам устойчивого развития, в частности, в области расширения охвата и доступности бездымных альтернатив для совершеннолетних курильщиков по всему миру c целью ускорения отказа от курения, а также создания сильного бизнеса за рамками никотина.

Fertin Pharma ныне принадлежит глобальной инвестиционной организации EQT и Bagger-Sørensen & Co. После завершения приобретения она станет дочерней компанией PMI и будет находиться в ее полной собственности.

Philip Morris профинансирует сделку путем наличных денежных средств и ожидает завершение сделки в четвертом квартале 2021 года при условии получения разрешения от соответствующих регулирующих органов. PMI при этом ожидает, что влияние сделки на скорректированную разведенную прибыль на акцию за весь 2021 года будет несущественным.

Напомним, что в прошлом году Philip Morris начал продажу в Украине устройств для нагревания табака и стиков Flit.