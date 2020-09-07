Бизнес 1 час назад

Philip Morris начал в Украине продажу новых устройств для нагревания табака и стиков Flit

PMI представил продукты KT&G — южнокорейского производителя никотиносодержащей продукции

Philip Morris начал в Украине продажу новых устройств для нагревания табака и стиков Flit Philip Morris начал в Украине продажу новых устройств для нагревания табака и стиков Flit

На украинском рынке альтернативных средств для курения появился новый игрок. Украинский филиал компании Philip Morris International Inc. (PMI) объявил о начале продаж в Украине нового устройства для нагревания табака KT&G Lil SOLID и табачных стиков Fiit

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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В новом устройстве нагревательный элемент в форме иглы равномерно нагревает табак изнутри и обеспечивает четыре сеанса использования подряд без ожидания. 

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Украина стала вторым рынком в мире, на котором PMI представил продукты фирмы KT&G — южнокорейского производителя никотиносодержащей продукции. В январе компании подписали соглашение о партнерстве, на основании которого PMI начал продавать бездымные продукты KT&G, а также их разработки за пределами Южной Кореи.

Устройства для нагревания табака KT&G Lil SOLID. Фото: PMI

Fiits стал вторым после Heets продуктом, сертифицированным в Украине согласно государственному стандарту как табак для нагревания. Исследования подтвердили отсутствие процессов горения во время его использования. Как известно, помимо IQOS на украинском рынке также представлен продукт Glo.

По состоянию на 30 июня во всем мире насчитывалось 15,4 миллиона совершеннолетних пользователей системы нагревания табака IQOS компании PMI, из которых 72% (более 11 миллионов) уже отказались от курения и перешли на IQOS. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило продажу системы нагревания табака IQOS как табачного продукта с модифицированным риском. Таким образом, FDA признало, что IQOS — это другой табакосодержащий продукт. Напомним, что за три года доходы Philip Morris от продаж IQOS увеличились в 7 раз.

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