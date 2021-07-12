Происшествия 1 час назад

Пляжный сезон: на водоемах Украины за сутки утонули 32 человека

С начала июля на водоемах страны погибли 124 украинца

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Украине за последние сутки утонуло 32 человека.

С начала года на водоемах погибли 665 человек, 70 из которых — дети, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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По информации спасателей, с начала июля 2021 года на водоемах страны погибли 124 украинца, из них 16 детей.

"Этот показатель уже превысил прошлогоднюю июльскую статистику. Однако даже такая неутешительная ситуация не пугает людей, которые пренебрегают предостережениями сотрудников Службы спасения", — говорится в сообщении.

В частности, как доложили в ГСЧС, зафиксировано:

- с начала недели — 94 смерти на воде (из них 12 детей);

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- с начала месяца — 124 смерти (из них 16 детей);

- с начала года — 665 смертей (из них 70 детей).

При этом спасатели добавили, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​в нетрезвом состоянии.

Ранее Управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендовало временно воздержаться от купания на пляжах Одессы из-за опасности заболевания инфекциями.

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