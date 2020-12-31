Почти 21% занятого населения Украины работает без трудовой книжки — Госстат

За январь-сентябрь 2020 года количество неформально занятого населения Украины в возрасте 15-70 лет составляло 3 млн 316 тысяч 400 человек.

Это — 20,7% от общей численности работавших украинцев этого возраста (16 млн 700 человек), сообщает Государственная служба статистики.

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При этом указано, что самый высокий процент неформально занятых в сельском хозяйстве — 45,2%, в строительстве — 16,8% и в торговле — 15,7%. В промышленности доля неформальной занятости составляет 5,5%.

Напомним, согласно данным Госстата, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в 2019 году в Украине составляло 3 млн 460 тысяч 400 человек.

В то же время сообщалось, что количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составляло 15,9 млн человек. Количество безработного населения — 1,7 млн человек.

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Как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, работать официально, но часть зарплаты получать "в конверте" соглашаются больше половины наемных работников в Украине (59,8%).

Ранее опрос владельцев и топ-менеджеров украинских компаний, проведенный КМИС, показывает, что в 2018 году 45% заработной платы работникам было выплачено неофициально.

Как сообщалось, с начала 2020 года общий объем государственных расходов на выплаты безработным составил 14,55 млрд грн.