Расходы Украины на безработных в 2020 году составили 14,5 млрд грн

С начала 2020 года общий объем государственных расходов на выплаты безработным составил 14,55 млрд грн.

Об этом со ссылкой на данные Государственного центра занятости сообщает "Экономическая правда".

Указано, что большую часть денег на выплаты безработным составили деньги Фонда социального страхования на случай безработицы (10,3 млрд грн). Еще 4,25 млрд грн выплатили из Фонда противодействия коронавирусу.

Как отмечается, с мая 2020 года государство также делало выплаты помощи по частичной безработице. Их осуществляли исключительно из Фонда противодействия коронавирусу. Общий объем этих расходов составил 2,61 млрд грн.

По данным центра занятости, наиболее активно выплаты пособий по безработице осуществляли летом: в июне на них потратили 1,54 млрд грн, в июле — 1,79 млрд грн, а в августе — 1,59 млрд грн.

По итогам ноября 2020 года государство потратило на поддержку безработных почти 1,3 млрд грн. Для сравнения, в ноябре 2019 года расходы на поддержку безработных составляли 756,26 млн грн.

Читайте также: Правительство утвердило порядок выплаты 8 000 грн компенсации бизнесу за карантин

Известно, что эти выплаты ввели после секвестра государственного бюджета, который состоялся в апреле 2020 года в связи с объявлением жесткого карантина. Тогда же правительство решило увеличить финансирование Фонда социального страхования из бюджета.

Ранее Верховная Рада приняла закон, которым вводятся новые виды социальных пособий на случай введения нового жесткого карантина. За него проголосовали 297 нардепов.

В законопроекте говорится о финансовой помощи для украинцев, потерявших часть доходов, и бизнеса, который вынужден сокращать расходы на работников. Таким людям и предпринимателям предлагают выплачивать по 8 000 грн. При этом единовременное пособие от государства получат наемные работники предприятий, работа которых была приостановлена.