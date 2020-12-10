В Украине началась вторая волна безработицы

Количество безработных в Украине за месяц выросло с 396 до 420 тысяч человек.

На такую статистику, в том числе, повлиял карантин выходного дня, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Украинской правде".

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По его словам, за весь период карантина в Украине трудоустроились 440 тысяч человек через центры занятости.

"На разные места и в различных отраслях: и в агро, и в строительстве... Конечно, "Большая стройка" дала свой вклад и значительный", — отметил глава правительства.

Несмотря на это, в самом начале карантина в Украине была всего 361 тысяча официальных безработных (тех, кто обратился в центры занятости), а на данный момент уже 420 тысяч человек.

"После карантина выходного дня цифра выросла. То есть вот ответ: ВВП не пострадал, но вот люди, у нас второй пик обращений по безработице: первый был после начала карантина", — сказал Шмыгаль.

При этом он уточнил, что на ухудшение ситуации повлияли окончание аграрного сезона и карантин выходного дня.

Отметим, в первую очередь в результате карантина выходного дня пострадали сотрудники сферы обслуживания, официанты, администраторы кафе и ресторанов. Также карантин отобразился и на других сферах: материальное положение украинцев ухудшилось, в результате снизились обороты у многих предпринимателей.

Ранее премьер Шмыгаль пообещал создать 500 тысяч рабочих мест. При этом в своем интервью глава Кабмина посчитал своей заслугой всех трудоустроенных через центры занятости, хотя с их помощью находили сотрудников и частные предприятия.

Напомним, в Украине в четверг, 10 декабря, вступил в силу закон, обеспечивающий одноразовую выплату по 8 000 грн компенсации физическим лицам-предпринимателям за ущерб, причиненный им карантинными ограничениями.