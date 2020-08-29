Под Харьковом жители села атаковали дом ромов и требуют их выселения (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 29 августа, в селе Андреевка Харьковской области мирная акция местных жителей, недовольных действиями ромских семей и требующих их выселения из села, переросла в столкновения.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, сразу по тревоге был поднят личный состав районной полиции, который эвакуировал ромские семьи из эпицентра конфликта.

Сейчас территория населенного пункта оцеплена полицией. В результате инцидента никто не пострадал.

"Правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий", — говорится в сообщении.

Как передает "Суспільне", после митинга его участники отправились к дому, где проживают ромы, и пытались прорваться во двор.

По словам представителя инициативной группы Виталия Степаненко, участники митинга требуют от правоохранителей обратить внимание на "конфликты с цыганами".

Он рассказал о драке 19 августа, во время которой в селе избили парня, нападавших было 20-25 человек. Преступность в селе он связывает с увеличением количества ромов.

Напомним, в ночь с 27 на 28 августа в Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами, которых не пропускали к месту паломничества.

Позднее по факту конфликта, который произошел в Умани между хасидами-паломниками и местными жителями, открыто уголовное производство по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса.