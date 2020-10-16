Общество 1 час назад

Подозреваемому в организации убийства Гандзюк дали условный срок за сокрытие преступления

Фигурант пока не выйдет на свободу, поскольку проходит по другому делу.

Игорь Павловский. Фото: Watchers.Media Игорь Павловский. Фото: Watchers.Media
Игорь Павловский. Фото: Watchers.Media

Приморский райсуд Одессы в пятницу, 16 октября, признал Игоря Павловского виновным в сокрытии информации об убийстве активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Как сообщает Watchers.Media, ему присудили два года лишения свободы с освобождением от отбывания наказания срока с испытательным сроком в один год. Приговор был вынесен по соглашению сторон. Стороны могут обжаловать его в течение месяца.

Кратко и по делу в Telegram

"Я хочу публично извиниться перед Виктором Михайловичем (отцом убитой — Delo.ua) и перед покойной Екатериной: не дал полных показаний в Шевченковском суде Киева. Так получилось, что были постоянные угрозы
мне и моей дочери. Поэтому прошу признать сделку и признать меня полностью виновным", — заявил Павловский в ходе судебного заседания.

Адвокаты главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе убийства, хотели приобщить к делу гражданский иск, но суд отказал.

Сам Павловский, однако, останется в СИЗО, поскольку является фигурантом другого дела — о херсонской ОПГ, следствие по которому до сих пор идет.

Напомним, обвинительный акт в отношении Павловского по части 1 статьи 396 Уголовного кодекса (сокрытие преступления) Генеральная прокуратура направила в суд еще в июне 2019 года.

На заседании суда месяц назад, 16 сентября, он попросил утвердить соглашение о признании вины.

Напомним, 31 июля 2018 года Гандзюк облили кислотой у ее дома. Женщина с ожогами попала в реанимацию. 4 ноября 2018 года Гандзюк скончалась в больнице.

Сначала полиция квалифицировала преступление как хулиганство, потом назвала умышленным убийством. Расследование установило подозреваемых исполнителей и организатора преступления Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова и Сергея Торбина, которые в июня 2019 года были осуждены, получив от трех до шести лет тюрьмы.

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