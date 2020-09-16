Убийство Гандзюк: подозреваемый организатор признал свою вину (ВИДЕО)

16 сентября на заседании Приморского районного суда Одессы подозреваемый в организации покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Игорь Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании вины.

Павловского обвиняют в сокрытии преступления. В том случае, если его соглашение с судом утвердят, он получит более мягкое наказание.

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"Соглашение я подписал добровольно, готов выполнять все условия и давать показания", — сказал он.

Ранее Павловский подал заявление, требующие отменить его сделку с судом по признанию вины.

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По словам Павловского, соглашение якобы было подписано под давлением. На заседании 16 сентября обвиняемый опроверг свои же слова и сказал, что признает вину.

В итоге суд отложил рассмотрение дела и объявил перерыв до 25 сентября. На следующее заседание будут приглашены родители погибшей и ее муж.

Напомним, 31 июля 2018 года Херсонскую активистку и советницу городского председателя Екатерину Гандзюк облили кислотой. Она выполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета горсовета.

Женщина с ожогами попала в реанимацию. 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк скончалась в больнице.

Сначала полиция квалифицировала преступление как хулиганство, потом назвала умышленным убийством. Расследование установило подозреваемых исполнителей и организатора преступления Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова и Сергея Торбина.

Они признали вину и пошли на сделку со следствием, получив от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

Подозреваемыми соорганизаторами преступления, по данным следствия, является Игорь Павловский и Алексей Левин, а заказчиком — глава Херсонского облсовета Владислав Мангер. Игорь Павловский находился под стражей, впрочем, якобы из-за плохого самочувствия его отпустили под домашний арест, а впоследствии вообще оставили без меры пресечения.

Алексей Левин сбежал еще в начале расследования, однако в конце января 2020 года Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора Украины задержала его в Болгарии.

11 июня Мангеру вручили постановление о возобновлении досудебного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

19 июня Печерский райсуд Киева арестовал Мангера до 28 июля без права внесения залога. Позднее суд продлил Мангеру меру пресечения до 11 сентября.