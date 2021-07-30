"Готовились хорошо". В комиссии по госязыку рассказали, как идет аттестация чиновников

На данный момент ни один чиновник не провалил экзамен на определение уровня владения государственным языком. Об этом рассказали в Комиссии по стандартам государственного языка во время подведения итогов за первые две недели экзамена, передает Delo.ua.

По словам замглавы Комиссии Владимира Мозгунова, на момент 30 июля 2021 года ведомство одобрило решение, согласно которому 138 первых сдавших экзамен получили сертификаты об уровне владения государственным языком.

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Из них 133 человека показали уровень свободного владения второй ступени — это наивысший уровень, а пять лиц получили сертификаты свободного владения первой ступени. Однако и первый, и второй тип сертификатов разрешает сдавшим исполнять свои функции от имени государства.

Также выдали сертификаты лицам, которые будут претендовать на гражданство Украины. Их было семеро, из них шестеро подтвердили самый высокий уровень владения языком — С2, а один получил сертификат уровня С1.

"Прокомментирую эти показатели с точки зрения филолога. По моему мнению, такие результаты говорят о том, что украинская система образования все же неплохо функционирует вопреки всем недочетам. Они указывают на то, что граждане Украины знают украинский язык, знают настолько, что могут от имени государства говорить на нем, то есть свободно использовать государственный язык в своей профессиональной деятельности", — подчеркнул Владимир Мозгунов.

Он также добавил, что такие хорошие результаты говорят и о том, что пришедшие на экзамен люди готовились к нему. "В некоторой степени они свидетельствуют и о нашей работе: со своей стороны мы старались рассказать как можно больше об экзамене, проинформировать о нем общество, а потому в какой-то степени помогли подготовиться заинтересованным", — считает замглавы комиссии.

Глава Комиссии по стандартам госязыка Орися Демская также сообщила, что на сегодняшнем заседании одобрят вручение еще 534 сертификатов. По ее словам, всего за первые две недели проведения экзаменов на знание украинского языка их смогли сдать 2888 человек по всей Украине. До 23 июля их сдали 1228 человек, а с 26 по 30 июля — уже 1660. В комиссии ожидают, что в этом году экзамен по украинскому сдадут 100 тысяч человек.

Напомним, по новым нормам закона, все, кто претендует на государственные должности, обязаны сдать экзамен по украинскому языку или же показать аттестат об окончании средней школы, где украинский язык выделен отдельным предметом. Претенденты на гражданство Украины также должны сдать такой экзамен.

Ранее в комиссии поясняли, что не всем чиновникам нужно получать сертификат, а только тем, кто планирует подаваться на конкурс. Также выборные должности, такие как депутаты, могут не подтверждать уровень владения государственным языком.