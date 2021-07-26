Нацсовет жестко раскритиковал телеканалы за "халтуру" вместо дубляжа фильмов на украинском

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания жестко раскритиковал телеканалы за используемые ими подходы для формального выполнения закона о функционировании украинского языка как государственного в части вступивших накануне в силу норм о дублировании на украинский язык фильмов и телесериалов. Об этом говорится в сообщении регулятора.
"К сожалению, в первые дни действия новых требований мы столкнулись с тем, что телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка. Одни игроки этого поля сразу проигнорировали требования закона, воспользовались этим для выигрыша в конкурентном соревновании и тем самым наметили раздор в индустриальном поле. Другие, недолго это терпев, только пережив рейтинговые потери нескольких дней, тоже прибегли к нарушению закона", — заявили в совете.
Одной из причин такой ситуации регулятор видит "категорически низкое" качество озвучивания, которое, как утверждается, резко оттолкнуло даже ту часть аудитории, которая хотела смотреть фильмы на украинском.
"Вещатели не готовились к переходу на вещание на государственном языке два года, которые отвел на это законодатель, сделав это в последний момент небрежно, примитивно и формально. Жаль, что качество озвучивания и дубляжа, которые были и остаются особой гордостью кинопроката в течение многих лет, недоступно некоторым телеканалам даже при неслыханной доселе финансовой поддержке со стороны владельца", — возмущены в Нацсовете.
Наиболее возмутительным является то, что нарушение закона происходит с пониманием отсутствия инструментов для наказания за такие нарушения, умышленно, дерзко и "с использованием слоганов о высоких целях".
"Очевидность того, что язык используют только как средство разжигания вражды, подчеркивается тем, что "отцы и владельцы патриотизма" все свои усилия бросили на охоту за "головами", на боевой клич относительно наказания, санкционирования — и ни слова от них о том, какого качества продукт предложили зрителю те, кто формально выскользнул из перечня врагов, пустив в эфир откровенную халтуру", — говорится в заявлении.
В то же время Нацсовет по ТВ подчеркивает, что не уполномочен контролировать выполнение норм данного закона — этим должен заниматься языковой омбудсмен. Сам же совет в этом контексте следит только за квотами на показ национальных фильмов и за тем, чтобы телеканалы не транслировали запрещенные фильмы.
"Что мы должны делать безотлагательно? Должны усовершенствовать законодательство, а также наконец взяться за разработку экономических рычагов: от штрафов и, что самое важное, — до системы государственных грантов на создание украиноязычного контента высокого качества, государственных преференций для тех, кто производит этот продукт, до программы мероприятий, в которую будут включены все мощные игроки медиа и кино, относительно выработки целой стратегии качества и ценностей в создании украиноязычного рынка", — указывает регулятор.
Нацсовет призвал вещателей четко придерживаться действующего законодательства, а также приложить все практические усилия, чтобы украинский язык занял достойное место в эфирах и на онлайн-площадках "как речь успеха, стиля и высокого качества".
Напомним, что накануне 1+1 заявил о неравной конкуренции вещателей из-за обязательного дубляжа на украинском языке.
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