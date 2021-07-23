1+1 заявил о неравной конкуренции вещателей из-за обязательного дубляжа на украинском

1 + 1 media обнародовал свою позицию по ситуации на рынке, сложившейся после вступления в силу нормы Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно языка фильмов и сериалов на украинском телевидении.

"За это время стало очевидным, что не у всех участников рынка сформировалась единодушная позиция относительно толкования законодательства. Как следствие, образовались неравные конкурентные условия для вещателей, в частности, для группы 1+1 media, которая с 16 июля перешла на 100% трансляцию фильмов и сериалов на украинском языке", — говорится в заявлении.

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Потому в 1+1 media решили, что будут постепенно переходить на украинский язык в фильмах и сериалах. В дальнейшем такие продукты будут транслироваться на языке оригинала в рамках действующего законодательства, заявили "Плюсы".

Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части зрителей телеканалов медиахолдинга ("1+1", "2+2" и "ТЕТ").

Зрители исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан изначально, пояснили в медиахолдинге.

При этом в 1+1 media заверили, что продолжат инвестировать в качественный дубляж и контент на украинском языке. В том числе по-украински будут говорить герои нового сериала "Моя улюблена Страшко" (адаптация колумбийской теленовеллы "Yo soy Betty, la fea"), премьеру которого планируют на осень.

Также телеканалы "Плюсов" продолжат информационную кампанию "Дивись українською", а на диджитал-площадках группы продолжается всеукраинский флешмоб # ЛюблюУкраинську # ЛюблюУкраину.

Медиа Группа Украина также сделал заявление по поводу вступления в силу с 16 июля нормы языкового закона об обязательном дубляже или озвучке фильмов на иностранном языке В нем сделан акцент на том, что "медиа — и телеиндустрия, в частности — это бизнес", что для производственных процессов (в данном случае, для дубляжа и озвучивания. — Delo.ua) нужны дополнительные финансовые ресурсы. "Мы не останавливаемся на пути замещения русскоязычного телеконтента украиноязычным, но главный вызов для нас — делать это максимально качественно, концентрируя все производственные силы, прежде всего, на премьерном оригинальном продукте", — сказано в заявлении.

В заявлении не говорится прямо, перейдут ли телеканалы группы на контент оригинала, пока будут дублироваться их библиотеки. Но подтекстом читается позиция, солидарная с 1+1 media.

И также Медиа Группа Украина заверяет, что продолжит инвестировать в производство качественного украинского телевизионного продукта. В том числе про украиноязычный сериальный контент сообщает такие цифры: с 2018 года было снято 1860 часов, сейчас в производстве еще 180 часов для осеннего сезона 2021 года. Молодежные телеканалы "НЛО TV" и "Индиго TV" уже транслируют почти 100% всего контента на украинском языке. В том числе в украинском дубляже выходили "Симпсоны", "Южный Парк", "Теория большого взрыва" на НЛО TV.

Кроме того, в заявлении говорится о таком риске, как уход зрителя на спутниковые каналы (благодаря открытому спутниковому сигналу) и в сеть Интернет. "И, будем откровенны, большинство из них окажутся российскими, ведь телеканалы и отдельный сериальный продукт РФ доступен в Украине как благодаря открытому спутниковому сигналу, так и в сети Интернет", - констатируют в Медиа Группа Украина.

100%-ный дубляж либо озвучка фильмов или сериалов на иностранном языке касается только телевидения. Спутниковых каналов и стриминговых видеосервисов, таких как MEGOGO, Sweet.tv и т.д., эта норма не касается.

Кинотеатры могут показывать иностранные фильмы на языке оригинала с украинскими субтитрами. Однако таких сеансов должно быть не более 10%.

Также с 16 июля должны проходить на украинском все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные и зрелищные мероприятия. И все спектакли на иностранных языках в государственных и коммунальных театрах должны субтитроваться или озвучиваться на украинском.

Ранее сообщалось, что 38% украинцев хотят смотреть телевизор на украинском и русском в равной мере. Это показал опрос центра "Социальный мониторинг". При этом 22,5% хотели бы смотреть телевизор только на украинском, 18,7% — преимущественно на украинском, 11,1% — преимущественно на русском, а 7,2% — только на русском.

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