Бизнес 20 минут назад

1+1 заявил о неравной конкуренции вещателей из-за обязательного дубляжа на украинском

В 1+1 media считают, что норма языкового закона, начавшая действовать 16 июля, ставит вещателей в неравные условия. Согласно закону на телевидении все фильмы на иностранном языке должны быть дублированы или озвучены на украинском языке

1+1 заявил о неравной конкуренции вещателей из-за обязательного дубляжа на украинском 1+1 заявил о неравной конкуренции вещателей из-за обязательного дубляжа на украинском

1 + 1 media обнародовал свою позицию по ситуации на рынке, сложившейся после вступления в силу нормы Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно языка фильмов и сериалов на украинском телевидении.

"За это время стало очевидным, что не у всех участников рынка сформировалась единодушная позиция относительно толкования законодательства. Как следствие, образовались неравные конкурентные условия для вещателей, в частности, для группы 1+1 media, которая с 16 июля перешла на 100% трансляцию фильмов и сериалов на украинском языке", — говорится в заявлении.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Потому в 1+1 media решили, что будут постепенно переходить на украинский язык в фильмах и сериалах. В дальнейшем такие продукты будут транслироваться на языке оригинала в рамках действующего законодательства, заявили "Плюсы".

Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части зрителей телеканалов медиахолдинга ("1+1", "2+2" и "ТЕТ").

Зрители исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан изначально, пояснили в медиахолдинге.

При этом в 1+1 media заверили, что продолжат инвестировать в качественный дубляж и контент на украинском языке. В том числе по-украински будут говорить герои нового сериала "Моя улюблена Страшко" (адаптация колумбийской теленовеллы "Yo soy Betty, la fea"), премьеру которого планируют на осень.

Также телеканалы "Плюсов" продолжат информационную кампанию "Дивись українською", а на диджитал-площадках группы продолжается всеукраинский флешмоб # ЛюблюУкраинську # ЛюблюУкраину.

Медиа Группа Украина также сделал заявление по поводу вступления в силу с 16 июля нормы языкового закона об обязательном дубляже или озвучке фильмов на иностранном языке  В нем сделан акцент на том, что "медиа — и телеиндустрия, в частности — это бизнес", что для производственных процессов (в данном случае, для дубляжа и озвучивания. —  Delo.ua) нужны дополнительные финансовые ресурсы. "Мы не останавливаемся на пути замещения русскоязычного телеконтента украиноязычным, но главный вызов для нас — делать это максимально качественно, концентрируя все производственные силы, прежде всего, на премьерном оригинальном продукте", — сказано в заявлении.

Читайте также:
В поле зрения телеком. Чем закончится конфликт "Ланета" с медиагруппами?

В заявлении не говорится прямо, перейдут ли телеканалы группы на контент оригинала, пока будут дублироваться их библиотеки. Но подтекстом читается позиция, солидарная с 1+1 media.

И также Медиа Группа Украина заверяет, что продолжит инвестировать в производство качественного украинского телевизионного продукта. В том числе про украиноязычный сериальный контент сообщает такие цифры: с 2018 года было снято 1860 часов, сейчас в производстве еще 180 часов для осеннего сезона 2021 года. Молодежные телеканалы "НЛО TV" и "Индиго TV" уже транслируют почти 100% всего контента на украинском языке. В том числе в украинском дубляже выходили "Симпсоны", "Южный Парк", "Теория большого взрыва" на НЛО TV.

Кроме того, в заявлении говорится о таком риске, как уход зрителя на спутниковые каналы (благодаря открытому спутниковому сигналу) и в сеть Интернет. "И, будем откровенны, большинство из них окажутся российскими, ведь телеканалы и отдельный сериальный продукт РФ доступен в Украине как благодаря открытому спутниковому сигналу, так и в сети Интернет", -  констатируют в Медиа Группа Украина.

100%-ный дубляж либо озвучка фильмов или сериалов на иностранном языке касается только телевидения. Спутниковых каналов и стриминговых видеосервисов, таких как MEGOGO, Sweet.tv и т.д., эта норма не касается.

Кинотеатры могут показывать иностранные фильмы на языке оригинала с украинскими субтитрами. Однако таких сеансов должно быть не более 10%.

Также с 16 июля должны проходить на украинском все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные и зрелищные мероприятия. И все спектакли на иностранных языках в государственных и коммунальных театрах должны субтитроваться или озвучиваться на украинском.

Ранее сообщалось, что 38% украинцев хотят смотреть телевизор на украинском и русском в равной мере. Это показал опрос центра "Социальный мониторинг". При этом  22,5% хотели бы смотреть телевизор только на украинском, 18,7% — преимущественно на украинском, 11,1% — преимущественно на русском, а 7,2% — только на русском. 

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Три телеканала не соблюдают квоты госязыка в вечернем прайм-тайме — языковой омбудсмен
Три телеканала не соблюдают квоты госязыка в вечернем прайм-тайме — языковой омбудсмен
Суд отменил статус русского языка как регионального в Николаеве
Суд отменил статус русского языка как регионального в Николаеве
В поле зрения телеком. Чем закончится конфликт "Ланета" с медиагруппами?
В поле зрения телеком. Чем закончится конфликт "Ланета" с медиагруппами?
Загрузка...
Новое видео
Как в Украине стартап S.Lab производит экологичный пенопласт и пластик из конопли и грибов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Хочешь выехать — плати! На Мальдивах туристам ввели налог на отдых

  3. Компанія Boseco запрошує на справжній фестиваль кави на вашій власній кухні!

  4. Суд обязал открыть уголовное дело против Зеленского за госизмену

  5. Россия пожаловалась в ЕСПЧ на Украину из-за Майдана, АТО, MH17 и прав русскоязычных

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...