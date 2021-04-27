В поле зрения телеком. Чем закончится конфликт "Ланета" с медиагруппами?

Не секрет, что запрос пользователя на качественное телевидение растет с каждым годом. Соответственно, и сам рынок платного ТВ не стоит на месте, стремительно развиваясь, предлагая большую скорость, новые услуги и сервисы. Особенно заметным стал именно 2020 год, когда произошло кодирование каналов и был ограничен бесплатный доступ к качественному контенту, на новый уровень вышла борьба с пиратством. Ведь ранее абоненты не понимали, почему они должны платить за то, что и так есть в свободном доступе.

Кодирование также стало одним из способов воспринимать телевидение не как бесплатную услугу, а как ценный продукт, который стоит денег. Увеличение числа абонентов и, соответственно, оплачиваемых за услугу денег, серия локдаунов — все это существенно повлияло на рынок и сделало его гораздо более заметным, чем ранее.

На фоне этого сегодня разворачивается конфликт, который возник между одним из крупнейших провайдеров интернета и ТВ-услуг "Ланетом" и четырьмя ведущими медиагруппами: StarLightMedia, 1+1 media, "Медиа Группа Украина" и Inter Media Group.

В чем суть вопроса

С провайдером "Ланет" в течение короткого периода времени решили разорвать контракты медиагруппы StarLightMedia, 1+1 media, "Медиа Группа Украина" и Inter Media Group. Таким образом, с мая месяца абоненты "Ланета" недосчитаются в своих пакетах следующих каналов: ICTV, Новый канал, СТБ, М1, М2, ОЦЕ (StarLightMedia); "Украина", "НЛО TV", "Индиго TV" ("Медиа Группа Украина"); "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "Бигуди", "Униан" (1+1 media); "Квартал TV", Bolt, StarFamily, StarCinema, FilmUA Drama, "КусКус", "36,6" (каналы, которые дистрибутирует 1+1 media); "Интер", К1, К2, НТН, "Мега", "Enter-фильм", "Пиксель", Zoom (Inter Media Group).

Стоит отметить, что это касается исключительно абонентов провайдера "Ланет" и не затронет пользователей таких услуг, как DVB-T2 или спутниковое ТВ, или же абонентов других интернет-провайдеров либо кабельных.

О причинах конфликта можно судить только по информации в прессе. Медиагруппы (МГ) предпочитают пока официально не комментировать конфликт. В свою очередь "Ланет" активно выступает с заявлениями в прессе и обвиняет в необоснованном повышении роялти и давлении со стороны МГ на политику компании, в кулуарах же провайдеры говорят о том, что причина может быть и совсем в другом. Однако большинство участников рынка сходятся во мнении, что конфликт носит исключительно коммерческий характер, а "Ланет" пытается перенести его и в политическую плоскость для большей огласки.

Итак, причина конфликта, по официальным заявлениям "Ланета", — в том, что провайдер не согласился с "наказанием" в виде уплаты повышенного роялти до 30%, по данным (неофициальным) медиагрупп, причиной расторжения контрактов стал активный набор абонентской базы "Ланета" и отказ в пересмотре коммерческих условий договоров. Видимо, речь идет о акции "Лютый GIG", — когда за 33 грн в месяц новые абоненты до конца весны могут пользоваться услугами интернета и иметь доступ к 150 онлайн-телеканалам в сервисе "Ланет.TV", что позволило "Ланету" существенно прирастить базу абонентов, которая является одним из критериев формирования договорной цены.

В политическую же плоскость провайдер заводит конфликт, манипулируя тем фактом, что отключение каналов коснется Северодонецка, где большая часть жителей пользуются кабельным телевидением "Ланет" и, разумеется, получают информацию с телеканалов МГ. Другими словами, провайдер пытается манипулировать тем фактом, что доступ жителей Северодонецка к украинским каналам является вопросом информационной безопасности страны.

Как формируется стоимость пакета ТВ-услуг?

Сотрудничество медиагрупп и провайдеров выстроено на платной основе. Провайдеры за трансляцию пакета каналов платят медиагруппам договорную цену, так называемое роялти. Причем у каждой медиагруппы оно разное и составляет от 3,60 до 7,7 грн за абонента (прим. если обратным расчетом пересчитать договорную цену), в зависимости от абонентских баз и других факторов. По сути, это некий коэффициент, который формируется на базе ранее заключенных договоров, учитывая территории оказания услуг, населенные пункты, где потенциально будет оказана услуга, количество конкурентов, технологии распространения, особенности пакетов программ контрагента и т. д. Таким образом, договорная цена/роялти формируется в виде предложений партнерам-провайдерам.

Ежегодно каналы повышают роялти. За пять лет (с 2017 по 2021) сумма, которую провайдеры выплачивают медиагруппам, выросла с 0,75 грн до нынешних 7,65 грн. Предполагается, что рост цены за права на ретрансляцию сохранится на уровне до 30% в год. Но отметим, что и вкладывают они не меньше. Надо помнить, что медиагруппы — это коммерческие структуры, производящие продукт и, соответственно, имеющие право устанавливать на него цену.

Александр Резунов, Sweet TV: "Каналы медиагрупп — это в основном развлекательные телеканалы с большим количеством качественного контента. И это дорогой контент, который не может быть бесплатным. Если сделать каналы бесплатными, то существует вероятность, что вся эфирная сетка откатится до уровня 1990-х годов, и качество контента будет примерно таким же".

Разрушающий демпинг

Каждый год с повышением цены для провайдеров менялась и рекомендованная розничная цена (РРЦ) для абонентов. И тут многие провайдеры стали считать, что медиагруппы вмешиваются в их хозяйственную деятельность, хотя это вопрос простой логики и расчетов, которые транслирует сам провайдерский рынок, и медиагруппы тут ни при чем.

Виталий Любачевский, директор ООО "Локалнет", говорит о формировании роялти и цены для абонента. "С одной стороны, это так, но, с другой, давайте подумаем: если провайдер легально работает, платит роялти с каждого абонента, то он не может физически продавать набор украинских и зарубежных каналов (более 150) за 10-20-30 грн. Значит, провайдер дотирует услугу ТВ или нелегально работает. Обе эти вещи негативно влияют на добросовестную конкуренцию и развитие бизнеса.

Всегда существуют определенные условия, прописанные в договорах, если два частных предприятия находят консенсус, они подписывают договор и выполняют свои обязательства. Никто не обязан с кем-то подписывать договор, все происходит на добровольной основе. Если не смогли договориться, значит, не смогли. Это рыночные отношения".

Телеком-рынок в Украине перспективный, но амбиции крупных игроков могут иметь негативное влияние. Так, по оценкам специалистов, в нашей стране одна из самых низких цен в мире на услуги ШПД. А что мы видим в других сферах? Ежегодный рост цен из-за инфляции и курса валют. Что мы видим в телекоме? Ежегодные акции с бесплатными услугами, бонусами и т. д. Таким образом, провайдеры сами приучают абонентов к тому, что их услуги и труд ничего не стоят.

"Хочется, чтобы большинство игроков телеком-рынка одумались и поняли, что демпинг — это не тот путь, который даст возможность заработать и увеличить абонбазу. Абоненты готовы платить реальную стоимость за услуги, не надо бояться этих цен и повышения тарифов. Не надо прикрываться кризисом и эпидемией. Надо работать над качеством предоставляемых услуг", — считает Виталий Любачевский.

Конфликты, которых нет

Заметим, что подобные "конфликты" — не слишком частая история. Большинство провайдеров договариваются с МГ, с учетом роялти и ежегодной инфляции.

Александр Резунов, Sweet TV: "У нас не бывает конфликтов с МГ. Мы не ведем агрессивный маркетинг, не занимаемся демпингом, поэтому и нет конфликтов".

На самом деле, повод для переговоров у провайдеров возникает ежегодно при продлении договора на ретрансляцию на новый срок, подчеркивает Максим Семочкин из Cosmonova. "Из нашей практики скажу, что всегда договаривались, как и большинство участников рынка. Соответственно, я бы не считал, что вопрос стал ребром сейчас. Есть конфликт одного провайдера, это условно 0,5% всего рынка ТВ Украины и 2% Pay TV.

В данный момент нам нужно стремиться строить рынок, на котором конкуренция базируется не на цене, а на создании ценностного предложения для конечного потребителя", — говорит Максим Семочкин.

Далеко не все интернет-провайдеры готовы добавлять в свои пакеты ТВ-услугу (продажу телевизионных каналов с собственным пакетированием). Профессиональных предложений с учетом стоимости ТВ- и IT-инфраструктуры, R&D на разработку индивидуальных приложений и, главное, стоимости контента — немного, потому что кейс имеет достаточно низкую маржинальность. Только один контент съедает большую часть затрат, а еще нужно окупить IT-инфраструктуру, куда входят серверы с лицензиями и техподдержкой, каналы связи и дата-центры, приставки, CDN (принимают на себя индивидуальный трафик абонентов). Все это необходимо построить и следить за хозяйством — своевременно модернизировать и обновлять.

Александр Резунов подчеркивает, что "хорошие, качественные OTT-приложения — это недешевое удовольствие. Одно только сопровождение стоит денег. Это большая команда собственных разработчиков, которые сопровождают продукт, внедряют новинки, совершенствуют его в целом. И если сейчас все начнут ставить очень низкие цены на свой продукт, то придется на чем-то экономить, в результате начнет падать качество услуги. Демпинг работает только в краткосрочной перспективе. Если в демпинг вовлечется весь рынок, то ситуация приобретет затяжной эффект и отразится на качестве предоставляемых сервисов —это 100%".

Информационная безопасность

Что касается информационной безопасности, то она, безусловно, важна. И медиагруппы как раз являются хедлайнерами информационного сопротивления агрессору, они создают контент и максимально распространяют свой сигнал.

В разрезе обвинений, которые посыпались в адрес МГ от провайдера "Ланет", "1+1 медиа" выступили с отдельным официальным письмом, в котором "с целью дальнейшего обеспечения национальной информационной безопасности" сообщили, что "принимают предложение ООО "Ланет Сеть" по заключению отдельного Лицензионного договора о предоставлении неисключительных смежных прав на распространение телеканалов Группы 1+1 media в г. Северодонецке с 19 мая 2021 года".

Отдельно говорится, что "по комплексу других вопросов, связанных с данным провайдером, 1+1 media предпочитает решать их в плоскости хозяйственно-правовых отношений, а не путем громких манипулятивных заявлений и необоснованных обвинений".

Николай Фаенгольд, руководитель дивизиона Digital и PayTV StarLightMedia, в интервью "Детектору Медиа" сказал: "Да, нам с "Ланетом" надо поговорить о Северодонецке, потому что по нашим оценкам они являются монополистами на части территорий города. И это очень близко к временно оккупированным территориям. То есть мы открыты к сотрудничеству, но надо, чтобы такую же открытость демонстрировала другая сторона, вместо пиара и необоснованных публичных заявлений и жалоб".

Другими словами, Северодонецк не бросят, если конечно сам "Ланет" не будет этому мешать. Ведь, по существу, это тот козырь, которым компания открыто манипулирует. Виктор Мазур, основатель сети "Ланет", заявил, что заключать договор с "1+1" о распространении каналов Группы в Северодонецке не будут, поскольку это договор всего лишь на 30 дней. Хотя, на самом деле, договор содержит обычное условие о сроках расторжения, которое есть во всех договорах на всех рынках, — предупреждение за 30 дней. И подобными манипуляциями Ланет не брезгует ни в одном вопросе, чем ставит под сомнение свои предыдущие заявления.

То есть получается, что вопрос информационной безопасности уже не стоит на повестке дня "Ланет", очевидно, вопрос все же лежит в коммерческой плоскости.

В итоге

Неизвестно, о чем думало руководство "Ланета", поднимая все эти вопросы, фактически искусственно раздувая конфликт, как оказалось, имеющий исключительно коммерческий подтекст. Но результаты могут оказаться весьма неожиданными и совсем не в пользу провайдера.

Так, Общественный союз "Коалиция аудиовизуальных и музыкальных прав" (КАМП), который является единственной аккредитованной организацией коллективного управления в сфере кабельной ретрансляции и уполномоченной собирать роялти за авторские права на провайдеров, приписывает "Сети Ланет" занижение численности абонентской базы. Об этом говорится в их публичном запросе к компании. Оказывается, в результате конфликта в официальных релизах и интервью руководства "Ланет" СМИ, стала просачиваться информация о реальной базе абонентов (120 тыс. пользователей ТВ-услуги) провайдера. Речь идет о комментарии, который владелец "Сети Ланет" Виктор Мазур дал изданию Mind, где сказал "сейчас у провайдера более 120 тыс. ТВ-клиентов". Однако это отличается от цифры (50 тыс. абонентов), которая была заявлена той же КАМП. Общественный союз в недоумении. И вероятно, это только вершина айсберга…

Всеволод Волошин