1+1 media ответила на обвинение "Ланет" в давлении и использовании неконкурентных методов

1+1 media заявляет, что информация "Сети Ланет" о том, что группа прибегает к неконкурентным методам борьбы с независимыми телеканалами, пытаясь помешать их деятельности руками крупных провайдеров, не соответствует действительности и является манипулятивной.

Как отметили в 1+1 media, они действительно направили "Сети Ланет" письмо о прекращении сотрудничества. Однако причиной называют обнаруженные факты того, что провайдер не контролирует свою абонентскую базу и не отчитывается обо всех своих активных абонентах. Более того, такие же письма группа отправила еще нескольким провайдерам, но с ними сейчас ведутся переговоры, говорится в официальном заявлении 1+1 media.

В частности, в 1+1 media заявили, что обнародованная ООО "Сеть Ланет" информация является некорректной и манипулятивной. В группе подчеркнули, что действительно выступают за развитие рынка платного телевидения, в частности, за необходимость кодировки сигналов всех развлекательных каналов на спутнике и противодействуют пиратству во всех его проявлениях. Однако, медиахолдинг не может влиять указанным в заявлении образом на деятельность провайдеров, поскольку речь идет о хозяйственных отношениях каждого отдельного субъекта предпринимательской деятельности.

Что же касается письма о досрочном прекращении сотрудничества, то в 1+1 media отмечают, что оно действительно было отправлено. Более того, аналогичные письма были отправлены еще нескольким провайдерам, но с ними, в отличие от "Ланет" ведутся переговоры, сообщили в группе.

"Группа 1+1 media действительно отправила указанное письмо от 23 июня 2020 рока (исходящий номер 181151) с целью проведения переговоров относительно коммерческих условий сотрудничества с ООО "Сеть Ланет". У нас есть установленные факты о том, что провайдет не контролирует свою абонентскую базу, особенно кабельную, и не отчитывается обо всех своих активных абонентах, — говорится в заявлении, — Очень странно, что ООО "Ланет" отреагировало только сейчас на письмо от 23 июня и в такой форме.

К тому же опубликовав скан-копию письма вопреки положениям относительно конфиденциальности соглашения. Хотим отметить, что руководство компании "Ланет" не контактировало официально по поводу полученного письма с группой 1+1 media. Были попытки одного из акционеров ООО "Сеть Ланет" связаться с руководством медиагруппы, но в конечном итоге это закончилось появлением заявления с таким странным содержанием после многолетнего плодотворного сотрудничества".

Копия письма, обнародованная "Ланет"

Кроме того, в заявлении "1+1 media" также говорится, что, по имеющейся у них информации, с 1 сентября произойдет кодировка каналов группы "Континет ТВ" (Трофей, Терра, Наука, Фауна). Также уточняется дата кодировки каналов каналов Niki Kids, Niki Junior, EU Music, XSport. В "1+1 media" подчеркивают, что группа поддерживает намерение отрасли развиваться и выходит на новый уровень развития рынка платного телевидения.

Ранее пресс-служба "Сети Ланет" заявила что к руководству компании обратился директор департамента дистрибуции и развития сети вещания группы "1+1 Media" Андрей Мальчевский, который настаивал на исключении из пакетов телевидения Сети Ланет ряда телеканалов, сигнал которых доступны на спутнике в незакодированном виде. В перечень таких каналов вошли: Солнце, Трофей, Наука, Фауна, Терра, XSport, Эко TV, Малыш, Niki Kids, Niki Junior, EU Music, 4ever Music и другие. Андрей Мальчевский также сообщил, что для ускорения принятия решения в адрес Сети Ланет будет направлено письмо о прекращении сотрудничества.

Получив такое письмо, датированное 23 июня 2020 года, "Ланет" предложил "1+1 Media" отозвать расторжение договора, однако руководство медиагруппы отклонило все обращения. Как заявили представители "Ланет", такие действия они расценили как прямое давление со стороны "1+1 Media", которая пользуется своим положением на рынке, имеет цель нанести ущерб небольшим "нишевым" телеканалам и лишить их доступа к аудитории зрителей.