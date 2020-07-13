Провайдеры заявили о давлении со стороны "1+1 Media"

Группа "1+1 Media" прибегает к неконкурентным коварным методам борьбы с независимыми телеканалами, пытаясь помешать их деятельности руками крупных провайдеров.

Об этом заявили в пресс-службе Сети Ланет.

Отмечается, что к руководству Сети Ланет обратился директор департамента дистрибуции и развития сети вещания группы "1 + 1 Media" Андрей Мальчевский. "В разговоре представитель медиагруппы настаивал на исключении из пакетов телевидения Сети Ланет ряда телеканалов, сигнал которых доступны на спутнике в незакодированном виде. В перечень таких каналов вошли: Солнце, Трофей, Наука, Фауна, Терра, XSport, Эко TV, Малыш, Niki Kids, Niki Junior, EU Music, 4ever Music и другие. Андрей Мальчевский также сообщил, что для ускорения принятия решения в адрес Сети Ланет будет направлено письмо о прекращении сотрудничества. Получив такое письмо, датированное 23.06.2020, мы попытались решить ситуацию и предложили "1+1 Media" отозвать расторжения договора. Однако руководство медиагруппы отклонило все обращения", — говорится в сообщении.

В Сети отмечают, что прямое давление со стороны "1 + 1 Media", которая пользуется своим положением на рынке, имеет цель нанести ущерб небольшим "нишевым" телеканалам и лишить их доступа к аудитории зрителей.

"Сеть Ланет сотрудничает с независимыми украинскими вещателями, руководствуясь интересом аудитории к наполнению телеканалов, тщательно соблюдая заложенных условий сотрудничества, несмотря на размер и масштабы телеканала", — говорят в пресс-службе.

Там называются вмешательство "1 + 1 Media" в хозяйственную деятельность Сети Ланет неприемлемым, отмечая, что оно препятствует добродетельным отношениям с другими игроками рынка.

"В связи с этим мы призываем коллег по рынку, также подвергаются давлению, медийную сообщество и зрителей, ценящих возможность выбора, присоединиться к осуждению таких шагов. Также требуем у руководства "1 + 1 Media" воздержаться от неконкурентных методов давления на провайдеров и независимых вещателей. Со своей стороны Сеть Ланет стремится продолжать ретрансляцию и 1 + 1, и Солнце, и всех других телеканалов в рамках текущего наполнения пакетов и руководствуясь заключенным ранее договорам", — подытожили в компании.

Напомним, что ранее в группе "1+1 media" заявили, что смена собственника ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" произошла 10 лет назад, однако группе об этом не сообщили. Как оказалось, контролерами компании Bolvik Ventures LTD, которой принадлежит 24,65% участия ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", являются предприниматель Игорь Суркис, вице-президент ФК "Динамо" Леонид Ашкенази и Оксана Марченко — супруга народного депутата Виктора Медведчука.