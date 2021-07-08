Lifestyle 50 минут назад

Канал "Украина" впервые снимет прокатный фильм, заключив партнерство с FILM.UA Group

Комедия "На природу" станет первым кейсом копродакшна кинопрокатного фильма между крупнейшими игроками украинских теле- и киноиндустрий

Канал "Украина" впервые снимет прокатный фильм, заключив партнерство с FILM.UA Group Канал "Украина" впервые снимет прокатный фильм, заключив партнерство с FILM.UA Group

 FILM.UA Group и телеканал "Украина", объявили о начале работы над полнометражной кинопрокатной комедийной картиной под рабочим названием "На природу".

Канал "Украина" впервые станет сопродюсером прокатного фильма.

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Лидер производства телевизионного контента, в портфеле которого много успешных маркетинговых коллабораций со знаковыми художественными кинолентами -  "Захар Беркут", "Цена правды", "Битва за Севастополь", начал осваивать новое производственное направление развлекательного кино для широкой аудитории.

Усиление присутствия канала на территории развлекательного контента –- это одна из его стратегических задач, отметила директор телеканала "Украина" Виктория Корогод.

Жанровая линейка сериального производства также расширяется. К новому сезону телеканал готовит премьеру ситкома "Люся Интерн".

 Для FILM.UA Group партнерство с телеканалом "Украина" так же вписывается в долгосрочную стратегию: расширять рамки сотрудничества на рынке и умножать кейсы коллаборации индустрий, объединяя ресурсы и опыт.

Ленты производства  FILM.UA Group лидеруют по кассовым сборам в украинском прокате.  Общий бокс-офис фильмов студии за 2014 — 2021 годы составляет 264, 19 млн грн. В том числе, 5 картин собрали в украинском прокате более $1 млн каждая, и три из них — это комедии (кинотрилогия "Сумасшедшая Свадьба").

Поэтому для первого нового кинопроекта был выбран жанр комедии. В центре сюжета — две семьи, случайно оказавшиеся на одной поляне, которую каждая считает "своей". К тому же, у них противоположные взгляды не только на рецепт маринада для шашлыка, но и на то, как правильно жить и воспитывать детей. Сейчас проект находится на этапе подготовки к съемкам.

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