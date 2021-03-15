"Медиа Группа Украина" продала два своих сериала в Африку и Индию

Украинский сериал "На твоей стороне", снятый по заказу телеканала "Украина", увидят зрители Восточной Африки. Мелодраму приобрел цифровой спутниковый провайдер Azam TV, находящийся в Танзании.

Сериал будет озвучен и субтитрирован на несколько языков: суахили, чичева, луганда и конь-руанда.

"На твоей стороне" - это история нейрохирурга Анастасии Стрелецкой. Однажды она выезжает на ДТП, в котором якобы пострадал один из клиентов клиники, где она работает, но вместо этого "скорая" привозит её на склады фармацевтической фабрики, где Анастасия становится свидетелем убийства.

Мелодраму "На твоей стороне" также смогут посмотреть индийские зрители на VOD-платформе MX Player. Эта стриминговая площадка купила у "Медиа Группы Украина" еще один сериал — "Кольцо с рубином".

Это украинская адаптация корейского сериала, рассказывающего историю о двух сестрах, привычную жизнь которых перечеркивает автомобильная авария. Лента также снята по заказу телеканала "Украина".

У индийской VOD-платформы более 280 миллионов пользователей по всему миру, а в библиотеке 150 тысяч часов контента на 12-ти языках. Украинские сериалы будут озвучены на хинди.

Соглашение на продажу сериалов заключено международным дистрибьютором GoQuest Media Ventures.

Украинский сериал "Кольцо с рубином" продан уже в 30 стран Европы, Азии и Африки.