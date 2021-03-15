Lifestyle 20 минут назад

"Медиа Группа Украина" продала два своих сериала в Африку и Индию

Мелодрамы "На твоей стороне" и "Кольцо с рубином" увидят зрители Восточной Африки и Индии

"Медиа Группа Украина" продала два своих сериала в Африку и Индию "Медиа Группа Украина" продала два своих сериала в Африку и Индию

Украинский сериал "На твоей стороне", снятый по заказу телеканала "Украина", увидят зрители Восточной Африки. Мелодраму приобрел цифровой спутниковый провайдер Azam TV, находящийся в Танзании.

Сериал будет озвучен и субтитрирован на несколько языков: суахили, чичева, луганда и конь-руанда.

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"На твоей стороне" -  это история нейрохирурга Анастасии Стрелецкой. Однажды она выезжает на ДТП, в котором якобы пострадал один из клиентов клиники, где она работает, но вместо этого "скорая" привозит её на склады фармацевтической фабрики, где Анастасия становится свидетелем убийства.

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Мелодраму "На твоей стороне" также смогут посмотреть индийские зрители на VOD-платформе MX Player. Эта стриминговая площадка купила у "Медиа Группы Украина" еще один сериал — "Кольцо с рубином".

Это украинская адаптация корейского сериала, рассказывающего  историю о двух сестрах, привычную жизнь которых перечеркивает автомобильная авария. Лента также снята по заказу телеканала "Украина".

У индийской VOD-платформы более 280 миллионов пользователей по всему миру, а в библиотеке 150 тысяч часов контента на 12-ти языках.  Украинские сериалы будут озвучены на хинди.

Соглашение на продажу сериалов заключено международным дистрибьютором GoQuest Media Ventures.

Украинский сериал "Кольцо с рубином" продан уже в 30 стран Европы, Азии и Африки. 

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