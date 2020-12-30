Политика 20 минут назад

В Украине хотят ввести добровольный экзамен на уровень владения государственным языком

В таком случае, или местные власти, или центральная власть должна гарантировать соответствующие условия для повышения уровня языковых компетенций

Тарас Креминь. Фото: facebook.com/govuamova Тарас Креминь. Фото: facebook.com/govuamova
Тарас Креминь. Фото: facebook.com/govuamova

В Украине в перспективе может появиться добровольный экзамен на уровень владения государственным языком.

Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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"У нас сегодня есть два уровня экзаменов на владение государственным языком: внешнее независимое оценивание для выпускников общего среднего образования и для тех, кто будет претендовать на должности в органы государственной власти. В перспективе, я думаю, что может быть и добровольный экзамен на уровень владения государственным языком", — сказал он.

По словам омбудсмена, в таком случае, или местные власти, или центральная власть должна гарантировать соответствующие условия для повышения уровня языковых компетенций.

"Здесь нам как раз нужна Государственная программа содействия освоения государственным языком и курсы по бесплатному изучению госязыка. То есть, если мы требуем что-то от людей, то сначала нужно создать для них условия", — считает он.

Что касается экзамена на уровень владение госязыком для претендентов на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, норма о котором вступит в силу 16 июля 2021 года, то Креминь отметил, что Национальная комиссия по стандартам государственного языка делает все от нее зависящее для своевременного начала таких экзаменов.

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"Действие сертификата на уровень владения языком установленного образца будет бессрочная, но если претендент с первого раза не сдаст экзамен, у него будет время подготовиться и пересдать. Кроме того, эти сертификаты будут иметь различные уровни сложности в зависимости от должности, на которую претендует соискатель. А это — категории А, В, С. Если мы говорим о ТОП-чиновниках уровня президента, премьер-министра, министров, генерального прокурора, то сдача сертификата на уровень владения является обязательной. Такие нормы закона", — добавил языковой омбудсмен.

Как сообщалось, 16 июля 2021 года вступает в силу норма о том, что каждый претендент на должность в органах госвласти или местного самоуправления, должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Ранее компьютерные системы Секретариата уполномоченного по защите государственного языка подверглись кибератаке с целью получить несанкционированный доступ к устройствам сетевой инфраструктуры секретариата и вывести их из строя.

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