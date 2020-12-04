"Ласкаво просимо": готова ли сфера услуг к полному переходу на украинский язык с 16 января

С 16 января 2021 года супермаркеты, кафе, банки и автомобильные заправки должны будут обслуживать клиентов исключительно на украинском языке. О том, что эта норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступит в силу напомнил уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь.

Что в законе?

Новый языковой закон Верховная Рада приняла еще 25 апреля 2019 года, а вступил в силу он спустя три месяца после этого. Однако, многие положения нормы парламент отсрочил. Например, 21 статья закона, по которой языком внешнего независимого оценивания будет исключительно украинский язык, вступил в силу только в 2030 году.

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Из других отложенных статей можно вспомнить также те, которые касаются медийной сферы издательского бизнеса. Так, с 16 июля 2024 года доля передач и фильмов на государственном языке в общем недельном объеме вещания в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00 вырастет с 75 до 90% общей их продолжительности для общенациональных и региональных телерадиоорганизаций. Любые печатные медиа с 16 января 2022 года должны будут параллельно с основным языком выпуска печатать еще и аналогичный тираж на украинском.

А вот норма, о которой непосредственно говорит Креминь, вступает в силу уже 16 января следующего года. Речь идет о тридцатой статье закона. В ней отмечается, что языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык. То есть предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, физлица-предприниматели, а также другие субъекты хозяйствования предоставляют свои услуги на украинском языке. Информация может дублироваться на других языках. Кроме того, можно будет использовать негосударственный язык, если это была просьба клиента.

"В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был — обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке. В случае нарушения твоих прав на получение информации и услуг на украинском языке обращайся к Уполномоченному по защите государственного языка", — отмечает Креминь.

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А штрафы будут?

Действительно, за нарушение норм, прописанных в законе, компаниям придется заплатить штраф. Впрочем, процедура эта достаточно длительная. После первой жалобы уполномоченный проведет проверку сервиса, после второй — выдаст предупреждение и только после третьей накажет гривней. Суммы штрафов зависят от сферы, где не соблюдается законодательство. При чем в каждой отрасли есть своя "вилка" наказаний. В частности, за предоставление информации о товарах и услугах, а также обслуживание клиентов не на украинском языке грозит штраф от 5,1 тысячи до 6,8 тысяч гривен. Максимальная сумма штрафа, записанная в законе, составляет 11,9 тысяч гривен.

Готов ли бизнес?

Мы решили опросить представителей сферы услуг — готовы ли они к полному переходу на украинский. В результате мы выяснили, что крупные сети уже давно установили себе это правило и для них ничего не изменится, а вот мелкие предприниматели, особенно из южных регионов немного волнуются, но все равно — настроены оптимистично.

Так, в сети Семьи ресторанов Димы Борисова уже 10 лет официальный язык — украинский.

"Все просто. Уже 10 лет официальный язык коммуникации в нашей компании — украинский. На украинском мы печатаем все меню, размещаем информацию на сайте и в социальных сетях, на украинском приветствуем гостей. Сейчас просто еще раз напомним команде об этом", — комментирует директор по маркетингу Семьи ресторанов Димы Борисова Мария Банько.

В сети EVA рассказали, что все сотрудники уже долгое время полностью говорят на украинском языке.

"Мы давно взяли за правило разговаривать только на украинском языке. Для всех сотрудников мы придумали спитч, чтобы они встречали клиентов и обслуживали на украинском языке. Есть города, где исторически люди говорят на русском, например в Одессе, но мы работаем над этим и постоянно обучаем персонал. С этим нет проблем и мы не боимся проверок, так как давно наладили этот процесс", — рассказали в пресс-службе сети EVA.

В пресс-службе АЗК ОККО отметили, что потребности в обучении персонала нет и для них языковый закон не является новостью.

"Наша компания знает о законе "О функционировании украинского языка как государственного", который был подписан 15 мая прошлого года. Для нас это не новость, как и то, что по просьбе клиента закон позволяет осуществлять обслуживание на другом языке. Считаю это корректным дополнением, потому что, как показывает опыт, таких клиентов в настоящее время немало. Необходимости в дополнительных курсах для сотрудников на данный момент мы не видим", — рассказала руководитель департамента корпоративных коммуникаций ОККО Ярослава Полякова.

"В сети АТБ весь персонал обслуживает клиентов на украинском языке. В компании работает достаточно много переселенцев с восточной части Украины и других регионов, где люди привыкли говорить на русском языке, например в Харьковской или Днепровской области. При этом, если человек работает в нашей компании он обязан придерживаться правил, которые введены в компании и законов Украины, соответственно должен обслуживать персонал на украинском. У нас в диалог с покупателем входит только кассир и ему не сложно выучить десяток слов на украинском, даже если он их не знает", — отметили в пресс-службе сети АТБ.

Также в сети Эпицентр рассказали, что вся коммуникация от Западного до Восточного региона Украины на украинском языке.

"Официальный язык общения в ГК — исключительно украинский. Все совещания, оперативные конференции и внутренние обучения тоже проводятся на нем. Исключением может быть только случай, когда клиент лично просит разговаривать с ним на удобном для него языке", — говорит директор по управлению персоналом компании "Эпицентр К" Йолана Каменчук.

Обычные предприниматели тоже готовы, но сейчас заняты более насущными проблемами.

"Идея, конечно, отличная, но найти сотрудника, который будет говорить на нескольких языках и обслуживать украинских гостей и иностранцев из других стран очень сложно. Но мы к этому уже давно стремимся. Этот закон ранее был отсрочен и когда снова этот вопрос поднимался, то часть персонала переживала, что плохо знают украинский язык, так как родились в Одессе и с детства говорили исключительно на русском языке", — говорит собственник небольшой одесской кофейни Александр.

"Закон есть закон — будем соблюдать. С этим у нас не возникнет проблем", — говорит Мария Ципцюра, PRD Ресторанов Саввы Либкина, однако сетует, что сейчас новшество не очень кстати. "Многие рестораторы не знают, дотянут ли до 16 января из-за коронавируса и локдаунов. Которые то ли будут, то ли нет. Так что, поверьте, обслужить клиента на украинском языке не проблема — главное, чтобы был клиент".

Наталья Лошакова и Илья Требор, специально для Delo.ua