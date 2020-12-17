Политика 1 час назад

Cекретариат языкового омбудсмена заявил о кибератаке

У Тараса Кременя заявили, что это "очередная атака на украинский язык и тех, кто его защищает"

Фото: Pexels Фото: Pexels
Фото: Pexels

Компьютерные системы Секретариата уполномоченного по защите государственного языка подверглись кибератаке с целью получить несанкционированный доступ к устройствам сетевой инфраструктуры секретариата и вывести их из строя.

Как говорится в сообщении на странице языкового омбудсмена в Facebook, атака была оперативно пресечена силами собственных IT-специалистов секретариата.

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"Мы уже точно знаем, что это не просто попытка повредить устройства. Это — очередная атака на украинский язык и тех, кто его защищает. Кому-то хочется парализовать нашу деятельность, но мы способны отражать как информационные, так и хакерские нападения", — говорится в сообщении.

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Напомним, что в ноябре атаке подвергся сайт уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Спустя неделю хакеры взломали сайт Николаевской обладминистрации, разместив на нем флаг "Новороссии".

В конце сентября Национальная полиция заявила о взломе своего сайта, из-за чего была опубликована ложная информация о введении чрезвычайной ситуации в Вараше (Кузнецовске) Ровенской области из-за якобы произошедшей аварии на расположенной там АЭС.

В октябре полиция Харьковской области разоблачила организованную преступную группу хакеров, которые несанкционированно вмешивались в работу компьютеров и электросетей.

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