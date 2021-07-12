Полиция Гаити задержала главного подозреваемого в организации убийства президента Моиза

Власти Гаити 11 июля задержали 63-летнего гражданина США гаитянского происхождения Кристиана Эмманюэля Саньона, который, как они считают, нанял киллеров, убивших президента этой страны Жовенеля Моиза.

Об этом заявил начальник гаитянской полиции Леон Шарль на пресс-конференции, в которой участвовали также некоторые министры, пишет BBC.

В полиции заявили, что в начале июня Саньон прилетел на Гаити на частном самолете в сопровождении шести охранников-колумбийцев "с политической целью" — осуществить переворот и самому стать президентом. По словам Шарля, у заговора имелись еще два руководителя, чьих имен он не назвал.

При обыске в доме Саньона были найдены оружие и боеприпасы. Пока неизвестно, что говорит по этому поводу он сам. Отмечается, что в интернете есть сведения о неком Кристиане Эмманюэле Саньоне, работающем врачом во Флориде, однако тот ли это человек, неясно.

Согласно версии, изложенной полицией, Саньон сперва намеревался действовать политическими методами и привез шестерых вооруженных колумбийцев для собственной безопасности. Замысел убийства, по его словам, созрел позднее, для чего были наняты еще 22 человека.

По данным газеты Miami Herald, которые подтвердил Шарль, набор наемников осуществлялся через базирующуюся в Майами охранную фирму CTU Security, принадлежащую выходцу из Венесуэлы Антонио Интриаго.

Связаться с ним журналистам не удалось. Звонящий по указанному в интернете контактному номеру телефона попадает на автоответчик, который говорит: "Для Тони Интриаго оставьте сообщение или текст. Для Джека Бауэра — ждите очередного сезона". Агент Джек Бауэр — главный герой американского телесериала "24 часа", а CTU (Counter-terrorist Unit) — название вымышленной спецслужбы, в которой он работал.

Ранее Интриаго выложил в своем профиле в Facebook снимок человека в защитном снаряжении с мощной винтовкой. На фото в Instagram, предположительно связанным с его фирмой, видны оружие и люди, занимающиеся тактической подготовкой.

Источники, близкие к следствию, рассказали СМИ, что арестованные колумбийцы утверждают, будто их вербовали на Гаити для работы охранниками, в том числе у президента. По их словам, они якобы хотели не убить, а лишь арестовать Моиза, но, ворвавшись на виллу, нашли его уже мертвым.

Американцы гаитянского происхождения Джеймс Солаж и Жозеф Винсент заявляют, что были только переводчиками (Гаити — франкоговорящая страна).

В то же время по-прежнему неизвестно, как именно нападавшие смогли проникнуть на тщательно охраняемую территорию. На этой неделе охранники резиденции будут допрошены.

Президент Моиз был застрелен в ночь на 7 июня в его частном доме в пригороде столицы Гаити Порт-о-Пренса. Супруга главы карибского государства, тяжело раненная при нападении, находится в клинике в американском Майами.

Известно, что налет осуществила группа из 26 колумбийцев, часть из которых — бывшие колумбийские военнослужащие, и двух американцев гаитянского происхождения. 20 из них, в том числе оба американца, задержаны, трое были убиты в перестрелках с силами безопасности, а пятеро находятся в бегах.

Судя по фото и рентгеновским снимкам тела Моиза, опубликованным в интернете, покойный президент оказался буквально изрешечен пулями, его голова была прострелена, также были перебиты многие кости. Его супруга рассказала, что все произошло очень быстро: ворвавшиеся в дом расстреляли Моиза, прежде чем он успел хоть как-то среагировать.

США отклонили просьбу правительства Гаити прислать войска для охраны объектов инфраструктуры, однако направили на остров представителей Государственного департамента, Федерального бюро расследований и Совета национальной безопасности, чтобы оценить ситуацию и провести переговоры с тремя лицами, каждый из которых считает себя законным лидером страны.

По гаитянской конституции, в случае гибели, недееспособности или отставки президента временно исполнять его обязанности должен председатель Верховного суда, но он недавно скончался от коронавируса.

Следующий в очереди был премьер-министр: Моиз с 2018 года сменил шесть глав правительства, а за сутки до гибели назначил седьмого, Ариэля Анри, однако тот не успел присягнуть, а предыдущий премьер Клод Жозеф его полномочий не признает.

Одновременно сенат Гаити провозгласил временным президентом своего председателя Жозефа Ламбера, который утверждает, что Вашингтон поддерживает именно его. ООН заявила, что до запланированных на осень выборов у власти должен оставаться Клод Жозеф. При этом в гаитянских соцсетях сейчас распространяются призывы к протестам против правления Жозефа.

Крупный криминальный авторитет Джимми Черизье по кличке Барбекю в субботу обвинил в гибели Моиза "вонючую буржуазию" и заявил, что его люди выйдут на улицы, чтобы не позволить ей захватить власть. Кого сам он поддерживает, Черизье не уточнил.

Гаити — беднейшая страна обеих Америк, страдающая от разгула коррупции, бандитизма и уличной преступности. Политические протесты в ней практически не прекращаются.

Напомним, что в соседней Кубе ныне тоже неспокойно: страну охватили антикоммунистические протесты.