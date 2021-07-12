Крупнейшие за 30 лет: почему тысячи кубинцев вышли на акции протеста (ФОТО, ВИДЕО)

11 июля тысячи кубинцев вышли на уличные антиправительственные протесты. Собравшиеся скандировали лозунги о свободе, требовали отставки президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля и доступа к вакцинам от COVID-19. Если изначально кубинские правоохранители не реагировали на митингующих, то позднее стали задерживать собравшихся. Только в Гаване были задержаны более ста человек, сообщает El Pais.

Акции протеста состоялись из-за недовольства действиями коммунистических властей во время пандемии коронавируса и на фоне того, как в стране накануне был зафиксирован пик заболеваемости и смертей от COVID-19: 6923 случая инфицирования и 47 летальных исходов только за одни сутки, сообщает AFP.

В более глобальном плане социальный гнев кубинцев был обусловлен нехваткой основных товаров и медикаментов во время пандемии, а также затяжным экономическим кризисом — сильнейшим с момента распада СССР, который был крупнейшим политическим и экономическим соратником Кубы, пишет Reuters.

Как отмечает издание, протесты, прокатившиеся по территории Кубы, стали крупнейшими с лета 1994 года, когда жители республики взбунтовались против политики многолетнего руководителя Фиделя Кастро.

Акции выражения социального гнева начались спонтанно утром и сопровождались требованиями митингующих, которые касались широкого спектра вопросов: от доступа к медикаментам и вакцинам от COVID-19 до прекращения ежедневных отключений электроэнергии.

На видеороликах, распространенных через соцсети, можно увидеть, что люди скандировали: "Свободу!", "Долой коммунизм" и "Мы не боимся". В то же время на улицах Гаваны были замечены автомобили силовых ведомств, оснащенные пулеметами, передает Reuters.

I never thought I’d see the day where the people of Cuba would stand up to the communist dictators. Praying that this is the start of a new, free Cuba. Abajo la dictadura, abajo el comunismo. #SOSCuba #PatriaYVida #CubaLibre pic.twitter.com/yduI6rP7BV — Jorge Lago 🇨🇺🇪🇸 (@JorgeLogo11) July 12, 2021

Как сообщает BBC Mundo, кубинцы, проживающие в других странах, также вышли на улицы в поддержку своих соотечественников в Майами и Нью-Йорке (США), Мадриде (Испания) и городах Мексики.

Президент Республики и лидер Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель в свою очередь обвинил США в подогревании обстановки на острове и призвал сторонников власти выйти на улицы, чтобы противостоять "провокациям".

"Приказ на борьбу отдан, революционеры выходят на улицы", — сказал президент во время специального выступления по телевидению, передает El Mundo.

В США на происходящее уже тоже отреагировали: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал власти Кубы не применять насилие против граждан, присоединившихся к протестам.

"Соединенные Штаты поддерживают свободу слова и собраний на Кубе и решительно осуждают любое насилие против мирных демонстрантов, которые осуществляют свои права", — написал в Twitter.

Отметим, что в последние два года Куба переживает серьезный экономический кризис. Правительство страны связывает его с санкциями США — многолетнее торговое эмбарго и ограничительные меры, направленные на туризм, — и пандемией, но противники коммунистического устоя страны винят во всем именно политическую систему советского образца.

Кроме того, как пишет "Радио Свобода", Куба отказалась от вакцин из России и Китая, а также не участвует в программе COVAX, помогающей странам с низкими доходами получать препараты. На прошлой неделе на Кубе была одобрена вакцина собственного производства Abdala 2.