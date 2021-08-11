Общество 60 минут назад

Полиция накрыла банду из 40 человек, грабившую поезда с углем и селитрой (ФОТО, ВИДЕО)

В дальнейшем похищенная продукция сбывалась среди населения соседних районных центров

Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция

Оперативники Департамента уголовного розыска и следователи Главного следственного управления Нацполиции разоблачили преступную группировку, которая длительное время совершала кражи из грузовых поездов, перевозящих минеральные удобрения и уголь в Запорожской области.

Как сообщает Нацполиция, 34-летний житель региона создал разветвленную преступную организацию, в которую входили три преступные группы. В частности, к противоправной деятельности были привлечены работники военизированной охраны Приднепровской железной дороги. В целом преступная организация насчитывала около 40 человек.

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Злоумышленники действовали по отлаженным схемам: похищали продукцию, когда поезд находился на железнодорожной станции или во время движения товарного поезда. Установлено, что в течение одного дня фигуранты отгружали от 5 до 30 тонн груза.

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В дальнейшем похищенная продукция сбывалась среди населения соседних районных центров, а также через частных предпринимателей, специализирующихся на реализации угля.

Кроме того, установлено, что средства от преступной деятельности передавались представителям криминалитета, так называемым "смотрящим". Установлено и задокументировано около 30 фактов преступной деятельности.

Полицейские провели 58 обысков, в которых участвовало около 200 полицейских: оперативники Департамента уголовного розыска, следователи ГСУ, оперативники полиции Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей, а также сотрудники батальонов полиции особого назначения из Днепропетровской и Донецкой, Харьковской и Кировоградской областей.

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Изъяты мобильные телефоны, деньги и банковские карты, черновые записи, транспортные средства, которые использовались во время совершения преступления, журналы регистрации появления посторонних лиц на железнодорожных путях и недостачи груза на вагонах, документы по движению поездов, мешки с углем и селитрой.

Организатору и 15 активным участникам ОПГ сообщили о подозрении по частям 1 и 2 статьи 255 (создание преступной организации) и части 5 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса. 12 фигурантов задержаны с поличным. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются. Полицейские устанавливают других участников преступной организации, причастных к совершению уголовных преступлений. После проведения соответствующих экспертиз будет установлена сумма ущерба.

Напомним, что в июне также сообщалось о разоблачении Госбюро расследований и Службой безопасности Украины преступной группировки, разворовывавшей уголь из вагонов "Укрзализныци".

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