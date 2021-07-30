Общество 1 час назад

Полиция поймала крымчанина, устроившего взрывы в почтоматах "Новой почты" в Киеве и Одессе

Дома у него нашли части взрывных устройств, почтовые накладные и российский паспорт

Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: ГУ НП в Киеве
Фото: ГУ НП в Киеве

Полиция вечером 29 июля задержала в Черновцах 30-летнего уроженца Крыма по подозрению в отправке в Киев и Одессу почтовых посылок с самодельными взрывными устройствами, которые в итоге сдетонировали в почтоматах. Об этом сообщает Главное управление полиции в Киеве.

Мужчину, проживавшего в последнее время в западноукраинском облцентре, после задержания у него дома доставили в Киев в Оболонское управление полиции, где с ним проводятся следственные действия в рамках производства по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

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В свою очередь, как сообщает Киевская городская прокуратура, задержан был 32-летний мужчина. Отмечается, что ранее он не был судим.

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В ходе неотложных обысков по месту жительства задержанного нашли части самодельного взрывного устройства, пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое, средство для подавления GSM-сигнала, товарные накладные "Новой почты", черновые записи и тому подобное. Также у задержанного обнаружили паспорта гражданина Украины и России, выданные на его имя.

Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения. За указанное преступление ему грозит до десяти лет тюрьмы. Устанавливаются обстоятельства и мотив совершения преступлений. Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизы.

Дело расследует полиция Оболонского района Киева, поскольку именно там в торговом центре утром 29 июля произошел первый из взрывов. Второй, напомним, произошел в магазине АТБ около одесского пляжа "Лузановка".

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