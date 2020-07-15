Политика и экономика 1 час назад

Помощь по безработице уже получают более 150 тысяч физлиц-предпринимателей

От ФЛП, не имеющих наемных работников, в центры занятости поступило свыше 170 тысяч заявок на получение помощи по частичной безработице

Фото: LexInform Фото: LexInform
Фото: LexInform

По состоянию на 14 июля, в центры занятости работодатели подали более 197 тысяч пакетов документов в рамках программы помощи по частичной безработице.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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По данным Минэкономразвития, 171 тысяча заявок поступило от физических лиц-предпринимателей (ФЛП), не имеющих наемных работников.

К этому времени принято более 175 тысяч решений для выплаты пособий 326 тысячам работников, из них более 153 тысячи — для ФЛП.

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"Логика программы по частичной безработице проста — чтобы предприятия не увольняли людей. С этой целью мы делаем выплаты, которые являются прямыми и необратимыми. Такая финансовая поддержка дает возможность бизнесу, и что немаловажно, именно малому бизнесу и среднему бизнесу, чувствовать себя более уверенно в будущем и восстановиться после завершения карантина", — отметил глава Минэкономразвития Игорь Петрашко.

По количеству принятых решений о назначении пособия по частичной безработице, первое место занимает Львовская область — 34 тысячи 875 положительных решений.

Кроме этого, в лидеры по назначению пособий также входят:

Харьковская область — 24 тысячи 723 решения;

Ивано-Франковская область — 17 тысяч 155 решений;

Донецкая область — 16 тысяч 858 решений;

Черновицкая область — 16 тысяч 723 решения;

Сумская область — 16 тысяч 340 решений.

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Что касается общей ситуации на рынке труда, то четвертую неделю подряд количество соискателей не превышает отметку в почти 517 тысяч человек, из которых 432,9 тысяч уже получают пособие по безработице.

"Мы видим, что из-за принятых Правительством и Президентом решения по восстановлению экономической деятельности, динамика положительная. Основания для оптимизма есть. Существенного роста нового количества заявителей мы не предусматриваем", — заявил министр.

Напомним, помощь по частичной безработице на период карантина может выплачиваться физическим лицам-предпринимателям, которые не имеют наемных работников, но являются застрахованными лицами, то есть платили единый социальный взнос.

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