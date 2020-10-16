Политика 50 минут назад

После расследования журналистов генпрокурор Венедиктова отказалась от госдачи

Генпрокурор съехала с государственной резиденции в Пуще-Водице

Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova.31 Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova.31
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova.31

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова съехала с государственной дачи в Пуще-Водице после огласки в СМИ о ее проживании в госрезиденции.

Об этом со ссылкой на информацию Офиса генерального прокурора сообщают "Українські новини".

Кратко и по делу в Telegram

При этом в ведомстве не уточнили, куда Венедиктова переехала и как давно она уже не живет в Пуще-Водице.

"Да, она переехала, как и обещала", — сказали в Офисе генпрокурора.

О том, что генпрокурор живет в комплексе отдыха Пуща-Водица Государственного управления делами (ГУД), сообщил ранее народный депутат Гео Лерос. Сама Венедиктова объяснила это соображениями безопасности, заверив, что такие меры временные.

В свою очередь в Пуща-Водице отказались назвать стоимость предоставленной в пользование Венедиктовой государственной резиденции, однако заверили, что оплата за проживание соответствует фактически использованной площади.

Ранее также стало известно, что президентскую резиденцию на территории Пуща-Водицы Венедиктова арендовала вдвое дешевле от полной стоимости (675 квадратных метров в месяц ее семье стоили 63 тысячи грн — если брать за основу официально утвержденный расчет ГУД, аренда государственной резиденции должна стоить 115 тысяч грн).

Читайте также:
Венедиктова будет уволена, если не покажет результат до 1 января — Зеленский

Напомним, в расследовании программы Bihus.Info говорилось о том, что Венедиктова может переехать из госдачи в Пуща-Водице в комплекс в Конча-Заспе, который находится около резиденции президента Владимира Зеленского.

По данным собственных источников журналистов, речь идет о доме №79 и огражденном забором земельном участке в несколько соток. Журналисты посчитали, что аренда этого дома семье генпрокурора будет стоить 303 тысячи грн в год, или чуть более 25 тысяч грн в месяц.

Как сообщалось, 1 октября Венедиктова признала, что проживает в государственной резиденции, и заявила о намерении вскоре ее покинуть.

Ранее стало известно, что заселиться туда генпрокурору было разрешено отдельным постановлением Кабмина.

Также генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова жаловалась, что ей не хватает заработной платы на должности главы Офиса генпрокурора, поэтому она намерена использовать свои денежные накопления.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Отмывание денег и неуплата налогов: ЦПК обратился к Венедиктовой по поводу Дубинского
Отмывание денег и неуплата налогов: ЦПК обратился к Венедиктовой по поводу Дубинского
Венедиктова отказалась открыть уголовное производство в отношении "слуги народа", — СМИ
Венедиктова отказалась открыть уголовное производство в отношении "слуги народа", — СМИ
Генпрокуратура вручила нардепу Юрченко подозрение. Ему грозит до 12 лет тюрьмы
Генпрокуратура вручила нардепу Юрченко подозрение. Ему грозит до 12 лет тюрьмы
Загрузка...
Новое видео
Олександр Бондаренко: про конфлікт з мером Філатовим, вибори у Дніпрі, аеропорт та інвестиції

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Для подтверждения коронавируса не обязательно иметь положительный ПЦР-тест — Степанов

  3. Вице-премьер представил нового руководителя "Укроборонпрома"

  4. После расследования журналистов генпрокурор Венедиктова отказалась от госдачи

  5. Сбербанк России отказался от эмиссии акций украинской "дочки" на 4,3 млрд грн

Ивент
Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис
Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис
30 октября лидеры индустрии со всего мира соберутся на бесплатной онлайн-конференции PM GO 6.0 Join the Fight
Загрузка...