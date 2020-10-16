После расследования журналистов генпрокурор Венедиктова отказалась от госдачи

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова съехала с государственной дачи в Пуще-Водице после огласки в СМИ о ее проживании в госрезиденции.

Об этом со ссылкой на информацию Офиса генерального прокурора сообщают "Українські новини".

При этом в ведомстве не уточнили, куда Венедиктова переехала и как давно она уже не живет в Пуще-Водице.

"Да, она переехала, как и обещала", — сказали в Офисе генпрокурора.

О том, что генпрокурор живет в комплексе отдыха Пуща-Водица Государственного управления делами (ГУД), сообщил ранее народный депутат Гео Лерос. Сама Венедиктова объяснила это соображениями безопасности, заверив, что такие меры временные.

В свою очередь в Пуща-Водице отказались назвать стоимость предоставленной в пользование Венедиктовой государственной резиденции, однако заверили, что оплата за проживание соответствует фактически использованной площади.

Ранее также стало известно, что президентскую резиденцию на территории Пуща-Водицы Венедиктова арендовала вдвое дешевле от полной стоимости (675 квадратных метров в месяц ее семье стоили 63 тысячи грн — если брать за основу официально утвержденный расчет ГУД, аренда государственной резиденции должна стоить 115 тысяч грн).

Напомним, в расследовании программы Bihus.Info говорилось о том, что Венедиктова может переехать из госдачи в Пуща-Водице в комплекс в Конча-Заспе, который находится около резиденции президента Владимира Зеленского.

По данным собственных источников журналистов, речь идет о доме №79 и огражденном забором земельном участке в несколько соток. Журналисты посчитали, что аренда этого дома семье генпрокурора будет стоить 303 тысячи грн в год, или чуть более 25 тысяч грн в месяц.

Как сообщалось, 1 октября Венедиктова признала, что проживает в государственной резиденции, и заявила о намерении вскоре ее покинуть.

Ранее стало известно, что заселиться туда генпрокурору было разрешено отдельным постановлением Кабмина.

Также генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова жаловалась, что ей не хватает заработной платы на должности главы Офиса генпрокурора, поэтому она намерена использовать свои денежные накопления.