Политика 50 минут назад

Генпрокурор Венедиктова пожаловалась на свою зарплату в 38 тысяч грн: "А у меня еще семья"

Генпрокурор получает "на руки" 38 тысяч грн зарплаты

Ирина Венедиктова. Фото: "Главком" Ирина Венедиктова. Фото: "Главком"
Ирина Венедиктова. Фото: "Главком"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пожаловалась, что ей не хватает заработной платы на должности главы Офиса генпрокурора.Поэтому она намерена использовать свои денежные накопления, заявила она в интервью "Українським новинам".

"Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тысяч грн. Это последнее, что я получала. А у меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар. Поэтому я буду использовать запасы", — рассказала Венедиктова.

Кратко и по делу в Telegram

Ранее Ирина Венедиктова не указала в декларации квартиру в Киеве, в которой проживает в данное время.

Также генпрокурор забыла указать в своей декларации швейцарские часы Hublot стоимостью в 10 тысяч евро.

Еще Венедиктова задекларировала Porsche Cayenne, земельные участки, 13 банковских счетов и дом площадью почти 400 квадратных метров.

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Как сообщалось, НАПК проверит столичный дом генпрокурора Венедиктовой.

Ранее в Центре противодействия коррупции заявили, что в процессе очистки ГПУ Венедиктова выбросила представителей международных партнеров и общественность, что кардинально искажает реформу прокуратуры, которая продолжалась до ее назначения.

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