Генпрокурор Венедиктова пожаловалась на свою зарплату в 38 тысяч грн: "А у меня еще семья"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пожаловалась, что ей не хватает заработной платы на должности главы Офиса генпрокурора.Поэтому она намерена использовать свои денежные накопления, заявила она в интервью "Українським новинам".
"Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тысяч грн. Это последнее, что я получала. А у меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар. Поэтому я буду использовать запасы", — рассказала Венедиктова.
Ранее Ирина Венедиктова не указала в декларации квартиру в Киеве, в которой проживает в данное время.
Также генпрокурор забыла указать в своей декларации швейцарские часы Hublot стоимостью в 10 тысяч евро.
Еще Венедиктова задекларировала Porsche Cayenne, земельные участки, 13 банковских счетов и дом площадью почти 400 квадратных метров.
Как сообщалось, НАПК проверит столичный дом генпрокурора Венедиктовой.
Ранее в Центре противодействия коррупции заявили, что в процессе очистки ГПУ Венедиктова выбросила представителей международных партнеров и общественность, что кардинально искажает реформу прокуратуры, которая продолжалась до ее назначения.