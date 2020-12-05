Пострадавшим на производстве возобновили все выплаты — Фонд соцстраха

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) возобновил финансирование страховых выплат пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве или профессионального заболевания, которые были приостановлены с апреля 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Фонда, ФССУ профинансировал в полном объеме следующие выплаты пострадавшими на производстве и членам их семей, в частности:

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– единовременные пособия для более 2 тысяч пострадавших на производстве — 31,4 млн грн;

– единовременные пособия членам 242 семей в случае смерти пострадавшего на производстве — 34,4 млн грн;

– лекарства и изделия медицинского назначения для почти 7 000 пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью — 32,2 млн грн;

– расходы на дополнительное питание 99 пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью — 0,8 млн грн;

– расходы на специальный медицинский уход 657 пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью — 21 млн грн;

– расходы на постоянный посторонний уход для 2,1 тысяч пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью — 34,3 млн грн;

– расходы на бытовое обслуживание 2,6 тысяч пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью — 2,11 млн грн и другие выплаты.

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В Фонде отмечают, что в настоящее время все страховые выплаты застрахованным гражданам, в частности, пострадавшим на производстве и членам семей умерших пострадавших, проводятся в полном объеме и своевременно.

Финансирование Фондом вышеупомянутых выплат было приостановлено в соответствии с нормами закона №553 об изменениях в закон о госбюджете-2020 от 13 апреля 2020 года на период действия карантина.

26 ноября вступил в силу закон Украины №941-IX об изменениях в закон о госбюджете-2020, согласно которому Фонд соцстраха возобновил выплаты.