Потеря сервисов Google не помеха: Huawei Mate 40 раскупили за полминуты после презентации

Стартовая партия смартфонов нового поколения Huawei Mate 40, которые китайская компания представила накануне, оказались раскуплена на платформе JD.com всего за 28 секунд после открытия такой возможности, пишет iXBT.

Трансляцию пресс-конференции, посвященной выпуску гаджетов, только на JD.com смотрело в прямом эфире более 4 млн человек. При этом объем стартовой партии смартфонов не сообщается.

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Одновременно со смартфонами Huawei представила технологию Eyes On Display (EOD), которая является более совершенной версией Always-On Display.

Прием предварительных заказов продолжится до официального начала продаж смартфонов в Китае, который запланирован на 30 октября. В этот день Huawei Mate 40 смогут получить те, кто успел заказать их в течение первых секунд.

В данный момент для предзаказа доступны только старшие модели Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+.

Отметим, что у этих флагманских устройств есть новые процессоры и топовые камеры, но нет сервисов Google.

Согласно данным на сайте производителя, размер Huawei Mate 40 Pro составляет 162,9 х 75,5 х 9,1 мм, вес с батареей — 212 г. Диагональ OLED-экрана — 6,76 дюйма, размер — 2772×1344 пикселей. Частота обновления экрана — 90 Гц. У Mate 40 диагональ 6,5 дюйма и разрешение 2376×1080 пикселей.

Mate 40 Pro оснащен восьмиядерным процессором Kirin 9000. В частности, в нем четыре ядра Cortex-A77, одно из которых работает на рекордной частоте 3,13 ГГц, и четыре Cortex-A55. Нейропроцессор состоит из двух больших ядер и одного малого.

Графический процессор — 24-ядерный Mali-G78. Имеется встроенный модем 5G. Пиковая скорость загрузки и передачи данных — до 2,4 Гбит/с (для этого необходим роутер с поддержкой Wi-Fi 6 и полосы пропускания 160 МГц).

На телефоне три камеры — основная на 50 Мп, кинообъектив с модулем 20 Мп и телеобъектив с модулем 12 Мп. Размер фото — до 8 192 x 6 144 пикселей, видео — до 3 840 x 2 160. У Huawei Mate 40 камера на 50 Мп, второй модуль — на 16 Мп, а третий на 8 Мп.

Емкость батареи составляет 4 400 мАч. Поддерживается быстрая зарядка Huawei SuperCharge (максимум 66 Вт) и беспроводная быстрая зарядка (максимум 50 Вт). У Mate 40 Pro емкость 4200 мАч, беспроводной зарядки нет, а проводная — 40-ваттная.

Рекомендованная цена Huawei Mate 40 в модификации 8/128 ГБ составляет 899 евро. В продаже смартфон появится в серебристой, белой, зеленой, оранжевой и черной расцветках корпуса. Mate 40 Pro 8/256 ГБ будет стоить 1 199 евро.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Huawei договаривается о продаже бренда смартфонов Honor.