Huawei договаривается о продаже бренда смартфонов Honor — СМИ

Китайская компания Huawei ведет переговоры о продаже бренда смартфонов Honor с Digital China Group и другими претендентами.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

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Указано, что сделка может принести китайскому техногиганту от $2,2 млрд до $3,7 млрд.

По данным источников, из-за санкций США компания хочет избавиться от молодежного бренда бюджетных смартфонов и сосредоточиться на более дорогих устройствах Huawei.

При этом окончательный список активов, которые Huawei планирует выставить на продажу, еще не определен. Речь может идти о бренде Honor, научно-исследовательских разработках и связанном с ними бизнесе по управлению цепочками поставок.

По данным информагентства, основным претендентом на покупку считается дистрибьютор Honor компания Digital China Group. Также источники издания сообщают, что на сделку претендуют китайский производитель электроники TCL и конкурирующий производитель смартфонов Xiaomi Corp.

По мнению экспертов, продажа Honor сторонней компании выгодна как самому бренду, так и его поставщикам и электронной промышленности Китая.

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"Если Honor не будет зависеть от Huawei, ее покупка компонентов больше не будет подпадать под запрет США на Huawei. Это поможет компании Honor по производству смартфонов и ее поставщикам", — отметил аналитик TF International Securities Куо Мин-чи.

В свою очередь компания Huawei, крупнейший в мире поставщик телекоммуникационного оборудования и производитель смартфонов №2, отказалась от комментариев, как и TCL. Digital China и Xiaomi не ответили на запросы о комментариях.

Известно, что бренд Honor был основан Huawei в 2013 году, но бизнес в основном работает независимо от материнской компании.

Напомним, 15 мая 2020 года стало известно о том, что США меняют одно из стратегических правил экспорта, чтобы заблокировать поставки чипов в Huawei Technologies. О планах США ограничить поставки полупроводников китайской компании сообщалось еще в марте. Тогда эксперты прогнозировали, что это решение может серьезно затронуть и американские компании, потому что Huawei будет развивать собственную цепочку поставок.

Практически сразу крупнейший производитель чипов TSMC прекратил принимать новые заказы для Huawei. В августе 2020 года Huawei также заявила, что приостанавливает производство чипсета Kirin 9000, который использовался во флагманских смартфонах компании, вроде Mate 40.

Однако, по итогам второго квартала 2020 года, Huawei впервые обогнала корейскую Samsung и вышла на первое место по продажам мобильных устройств.

В начале сентября южнокорейское издание о технологиях The Elec написало о том, что из-за американских санкций Huawei сократил планы выпуска смартфонов на 74%.

Как известно, США включили Huawei в черный список и ввели против нее санкции в 2019 году. Вашингтон считает компанию угрозой национальной безопасности и обвиняет ее в краже технологий и шпионаже за пользователями через оборудование для сетей 5G.