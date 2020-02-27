Финансы 1 час назад

Повышение налога на доходы приведет к "тенизации" зарплат — Минфин

В Кабмине не поддерживают отмену военного налога и повышение НДФЛ

Повышение налога на доходы приведет к "тенизации" зарплат — Минфин Повышение налога на доходы приведет к "тенизации" зарплат — Минфин
Оксана Маркарова. Фото: finbalance.com.ua

Отмена в Украине военного налога и повышение налога на доходы физических лиц для высоких зарплат загонит зарплаты в "тень".

Так считает министр финансов Оксана Маркарова, о чем она заявила в интервью изданию FinClub.

В частности, комментируя вопрос, что в Раде уже есть законопроекты об отмене военного сбора и повышении НДФЛ для больших зарплат, министр заявила:

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"Конечно, мы свою позицию демонстрируем, в том числе, публично. Когда бюджет принят, нельзя принимать законопроекты, которые этот бюджет разрушают. Мы такое уже видели в 2019 году, когда после принятия бюджета была предоставлена льгота для ввоза оборудования для альтернативной энергетики. Это завершилось недополучением около 9 млрд грн. Поэтому отмену военного налога не поддерживаем. Но и повышение НДФЛ также не поддерживаем, потому что это не приведет к увеличению поступлений, а, наоборот, когда бизнес сориентируется, приведет к тенизации зарплат".

При этом министр заверила, что в правительстве хотят стимулировать официальное трудоустройство и увеличивать количество рабочих мест.

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"Верховная Рада — законодательный орган. Да, она производит различные идеи. У депутатов, тем более профильного комитета, наверное, есть своя точка зрения, как это должно происходить. Старт нашей совместной работы по диагностике, в том числе, согласует наше отношение к этим законопроектам. Просто их обсуждение будет немного дольше. К тому же, Верховная Рада "зашла в землю", мы видим, что это долгий процесс", — добавила она.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 января 2020 года украинцы переплатили 38,7 млрд грн налогов.

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