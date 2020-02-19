Украинцы переплатили почти 40 млрд грн налогов

По состоянию на 1 января 2020 года украинцы переплатили 38,7 млрд грн налогов.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной налоговой службы Украины (ГНС) в Facebook.

"В сети распространяется фейк, якобы, исполнение бюджета 2019 года налоговой стало возможным исключительно благодаря налоговым переплатам. На самом деле, исполнение бюджета стало возможным благодаря правильному администрированию налогов", — говорится в сообщении.

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При этом ведомство опубликовало инфографику с указанием объемов переплат налогов за последние 3 года.

По данным ГНС, по состоянию на 1 января 2018 года переплата украинскими гражданами налогов составляла 38 млрд грн, через год — 1 января 2019 года — сумма переплаты уменьшилась до 37,1 млрд грн, а на начало текущего года — увеличилась до 38,7 млрд грн.

Таким образом, за прошлых год сумма переплаты налогов украинцами увеличилась на 1,6 млрд грн.

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Как сообщалось, четвертую часть от официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины, или 846 млрд грн, составляют теневые операции.

Такие первые результаты исследования состояния теневой экономики в Украине, которая провела компания Ernst & Young при поддержке Mastercard в рамках заключенного Меморандума о сотрудничестве с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Национальным банком Украины (НБУ) и Государственной службой статистики Украины.