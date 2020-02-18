Киевлянин подал налоговую декларацию на полмиллиарда гривен

С 1 января стартовала кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году. Как сообщает пресс-центр Государственной налоговой службы (ГНС), в январе о полученных доходах отчитались почти 20 тысяч человек.

По информации ведомства, из них 384 человека задекларировали доход, полученный в прошлом году, в размере более 1 млн грн. В подавляющем большинстве эти граждане получили свои доходы от продажи движимого и недвижимого имущества, от унаследованного или полученного в дар имущества, доходы от сдачи в наем (поднаем) недвижимого (движимого) имущества и тому подобное.

По данным ГНС, наибольшая сумма полученного дохода задекларирована киевлянином — почти 500 млн грн, из которых 200 млн грн получены от наследования имущества и 259,1 млн грн — другие налогооблагаемые доходы.

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Всего в январе этого года граждане задекларировали 3,9 млрд грн, что на 0,3 млрд грн, или на 9% больше, чем за январь 2019 года.

Активно декларировали свои доходы налогоплательщики в Киеве, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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Указанными гражданами задекларировано к уплате в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 86,900000 грн, что почти на 10%, или на 7,2 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Военный сбор к уплате в бюджет определен на уровне 14,6 млн грн, что на 11%, или на 1,5 млн грн больше, чем за январь 2019 года.

В ГНС напомнили, что декларационная кампания продолжается до 1 мая 2020 года. Призываем граждан не медлить и вовремя задекларировать свои доходы.

Справку о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов можно получить в Электронном кабинете.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обнародовал декларацию о доходах за 2019 год.

Об этом следует из соответствующего документа на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

В частности, по данным опубликованной декларации, руководитель ОП владеет квартирой площадью 107,8 квадратных метров, приобретенным в 2015 году автомобилем Toyota Camry, рядом корпоративных прав и тремя государственными ценными бумагами стоимостью 1000 грн.