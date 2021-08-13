Позичив гроші і зник: як змусити боржника повернути гроші

Чи не кожному знайома ситуація, коли потрібні гроші на навчання, відпочинок, купівлю авто або квартири. Так чи інакше люди позичають необхідну суму у своїх друзів, родичів, знайомих. Або беруть кредит у банку. А потім забувають, що треба віддавати кошти, уникають зустрічей з вами та взагалі не реагують на рішення суду.

Що складніша ситуація з поверненням коштів, то більше часу потрібно для її вирішення. Однак пришвидшити стягнення боргу можуть допомогти приватні виконавці. Вони працюють паралельно з державними та мають такі ж інструменти впливу. Утім ефективність "приватника" за показником стягнутих коштів у 5 разів перевищує ефективність одного працівника Державної виконавчої служби — 19,5 млн грн проти 3,7 млн грн.

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Приватні виконавці наймають помічників, швидко приймають рішення та автоматизують процеси. Відтак стягнення заборгованостей суттєво пришвидшується. За Законом "Про виконавче провадження", "приватники" отримують плату у вигляді відсотка від стягнення. Зазвичай це 10%. Наприклад, стягнув 1 млн грн — отримав 100 тисяч. Тому приватний виконавець зацікавлений у продуктивних і швидких результатах.

Що робити, аби отримати кошти від боржника?

Обираєте у Реєстрі приватних виконавців України того, хто працюватиме над примусовим виконанням рішення у вашому виконавчому окрузі. Тобто на території, де поширюються повноваження приватного виконавця, а саме: за місцем перебування боржника або його майна. Далі подаєте заяву про відкриття виконавчого провадження. До неї додаєте оригінал виконавчого документа. Якщо особисто звертаєтеся — тоді з документів більше нічого не потрібно. Якщо через представника — документи на представництво або довіреність. А якщо за допомогою адвоката — ордер і копія договору про надання правової допомоги.

ТОП-3 способи змусити боржника повернути гроші

Накласти арешт на майно. Наприклад, обмежити право користуватися авто або вилучити його у боржника та продати на електронних торгах.

Наприклад, обмежити право користуватися авто або вилучити його у боржника та продати на електронних торгах. Арешт банківських рахунків та автоматичне списання грошей . Така процедура запрацювала з 6 липня 2021 року. За допомогою Автоматизованої системи виконавчого провадження "приватник" направляє запити в 73 банки на отримання інформації про рахунки. Фінустанови надсилають виконавцю інформацію про реквізити рахунків та суму. Тоді виконавець за допомогою АСВП надсилає постанову про арешт коштів.

. Така процедура запрацювала з 6 липня 2021 року. За допомогою Автоматизованої системи виконавчого провадження "приватник" направляє запити в 73 банки на отримання інформації про рахунки. Фінустанови надсилають виконавцю інформацію про реквізити рахунків та суму. Тоді виконавець за допомогою АСВП надсилає постанову про арешт коштів. Обмежити виїзд закордон. Проте важливо довести, що боржник ухиляється від виконання рішення суду. Під час примусового виконання "приватник" звертається до суду з поданням про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за кордон до виконання рішення суду. Суд виносить окрему ухвалу, яка направляється до Державної прикордонної служби. І вашого боржника, який збирається виїхати з країни, зупиняють на кордоні.

Яка відповідальність чекає на боржника за ухилення від повернення боргу

Коли ваш боржник навмисно позбувся майна після відкриття провадження, на нього чекає кримінальна відповідальність. Це стаття 382 Кримінального кодексу за ухилення виконання рішення суду. А якщо неплатник після накладення арешту на кошти на рахунках відкриває новий банківський рахунок, то це також підстава звернутися до правоохоронних органів.

Як тільки отримали рішення суду, робіть усе залежне, щоб прискорити процедуру виконавчого провадження. Так матимете всі реальні шанси повернути позичені гроші.

Анатолій Телявський, приватний виконавець, заступник голови Асоціації приватних виконавців України