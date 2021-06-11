Предприятия Минэкономики получили 5,8 млрд грн убытков в 2020 году

Предприятия, которые принадлежат к сфере управления Министерства экономики, отчитались об общих чистых убытках на сумму 5,8 млрд грн за 2020 год.

Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана государственных предприятий за 12 месяцев 2020 года, сообщает "Марлин".

В частности, наибольшие убытки в 2020 году принесли:

- Государственная продовольственно-зерновая корпорация — 5,8 млрд грн, которая является одним из крупнейших участников внутреннего аграрного рынка и экспорта;

- Аграрный фонд — 197 млн грн, который позиционирует себя на рынке как гарант продовольственной безопасности;

- Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" — 156,9 млн грн, который участвует в производстве ракетных комплексов "Ольха", "Ольха-М", "Гром" и других;

- Государственное предприятие "Коневодство Украины" — 92,3 млн грн, которое разводит лошадей в коммерческих целях.

Указано, что по итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на государственных предприятиях Минэкономики составляло 23 тысячи 651 человек.

При этом общие затраты на оплату труда составили 4,2 млрд грн. В частности, среднемесячные расходы на работников составляли 12,7 тысячи грн, на административно-управленческий персонал — 21,1 тысячи грн, тогда как на директора предприятия — 52,3 тысячи грн.

Напомним, по результатам 2019 года государственные предприятия Минэкономики отчитались о 4,9 млрд грн убытка.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года предприятия Государственного космического агентства получили суммарный чистый убыток 810,9 млн грн.