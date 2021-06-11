Экономика 1 час назад

Предприятия Минэкономики получили 5,8 млрд грн убытков в 2020 году

Наибольшие убытки в 2020 году принесла Государственная продовольственно-зерновая корпорация

Перевалка зерна ГПЗК. Фото: facebook.com/sfgcu Перевалка зерна ГПЗК. Фото: facebook.com/sfgcu
Перевалка зерна ГПЗК. Фото: facebook.com/sfgcu

Предприятия, которые принадлежат к сфере управления Министерства экономики, отчитались об общих чистых убытках на сумму 5,8 млрд грн за 2020 год.

Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана государственных предприятий за 12 месяцев 2020 года, сообщает "Марлин".

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В частности, наибольшие убытки в 2020 году принесли:

- Государственная продовольственно-зерновая корпорация — 5,8 млрд грн, которая является одним из крупнейших участников внутреннего аграрного рынка и экспорта;

- Аграрный фонд — 197 млн грн, который позиционирует себя на рынке как гарант продовольственной безопасности;

- Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" — 156,9 млн грн, который участвует в производстве ракетных комплексов "Ольха", "Ольха-М", "Гром" и других;

- Государственное предприятие "Коневодство Украины" — 92,3 млн грн, которое разводит лошадей в коммерческих целях.

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Указано, что по итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на государственных предприятиях Минэкономики составляло 23 тысячи 651 человек.

При этом общие затраты на оплату труда составили 4,2 млрд грн. В частности, среднемесячные расходы на работников составляли 12,7 тысячи грн, на административно-управленческий персонал — 21,1 тысячи грн, тогда как на директора предприятия — 52,3 тысячи грн.

Напомним, по результатам 2019 года государственные предприятия Минэкономики отчитались о 4,9 млрд грн убытка.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года предприятия Государственного космического агентства получили суммарный чистый убыток 810,9 млн грн.

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