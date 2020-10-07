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В мире 50 минут назад

Премьер Кыргызстана подал в отставку, его преемником стал вышедший из колонии экс-депутат

Парламент проголосовал за назначение премьер-министра Кыргызстана Садира Жапарова, освобожденного протестующими из колонии, где он отбывал срок по обвинению в захвате заложника

Кубатбек Боронов. Фото: Facebook Кубатбек Боронов. Фото: Facebook
Кубатбек Боронов. Фото: Facebook

Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку на фоне массовых протестов против результатов выборов в парламент.

Как сообщает 24.kg, парламент проголосовал за назначение его преемником Садира Жапарова.

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По данным агентства, Боронов подал заявление об отставке на имя президента Кыргызстана.

Оппозиционный политик Садир Жапаров был освобожден протестующими из исправительной колонии, где он отбывал наказание по обвинению в захвате заложника. Ранее он был депутатом парламента.

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По его словам, он выступает за мирный путь и поэтому просит всех участников протестов разойтись. Он отметил также, что у него есть разработанная программа как кандидата на пост главы правительства, и он ее представит.

Политик попросил всех вернуть посты и должности, которые были получены путем самозахвата.

В то же время, бывший премьер Темир Сариев заявил, что действующий состав доработает до момента избрания нового созыва.

Напомним, парламентские выборы в Кыргызстане прошли 4 октября 2020 года. После этого тысячи людей, не соглашаясь с результатами выборов, вышли на митинг, в результате чего произошли массовые столкновения с правоохранительными органами.

Впоследствии Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными итоги голосования на парламентских выборах.

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