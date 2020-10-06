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В мире 5 минут назад

Выборы в Кыргызстане: протестующие захватили здание парламента (ВИДЕО)

В состоявшихся в Киргизии 4 октября выборах приняли участие 56% из 3,5 млн зарегистрированных избирателей. На 120 мест в новом составе парламента претендовали 16 партий.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В столице Кыргызстана городе Бишкек тысячи людей, не соглашаясь с результатами парламентских выборов, вышли на митинг, в результате чего произошли массовые столкновения с правоохранительными органами.

Как сообщает "Интерфакс", силовики оттеснили демонстрантов от правительственных зданий, задействовав слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Сообщается о минимум 16 пострадавших.

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По информации агентства, в состоявшихся в Киргизии 4 октября выборах приняли участие 56% из 3,5 млн зарегистрированных избирателей. На 120 мест в новом составе парламента претендовали 16 партий.

Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса.

В частности, сторонники экс-депутата парламента Киргизии Садыра Жапарова захватили здание правительства страны.

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Ранее митингующие освободили из колонии осужденного в 2017 году по обвинению в захвате заложника Садыра Жапарова.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Как сообщалось ранее, 7 августа в Кыргызстане правоохранители начали операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева, есть раненые среди его сторонников.

Парламент Кыргызстана 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

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