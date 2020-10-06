В Кыргызстане отменили результаты парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана объявила об отмене результатов парламентских выборов в стране, сообщает KLOOP.

По предварительным результатам выборов, которые состоялись 4 октября, в парламент проходят четыре партии из 16, которые принимали участие на выборах. Три из них — "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" — связывают с действующим президентом Кыргызстана Соорнбаем Жеенбековывм.

В то же время, преодолеть 7% барьер смогла лишь одна оппозиционная партия — "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан").

По информации издания, в настоящее время по всей стране смещают глав различных ведомств. В частности, уже лишились своих должностей мэры городов Бишкек и Оша. В отставку ушли также несколько полпредов.

Протестующие называют выборы незаконными из-за многочисленных нарушений: подкуп избирателей, использование админресурса и тому подобное. Протестующих пытались разогнать светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Напомним, парламентские выборы в Кыргызстане прошли 4 октября 2020 года. После этого тысячи людей, не соглашаясь с результатами выборов, вышли на митинг, в результате чего произошли массовые столкновения с правоохранительными органами.

Как сообщалось ранее, 7 августа в Кыргызстане правоохранители начали операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. После задержания он был помещен в следственный изолятор.

Парламент Кыргызстана 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.